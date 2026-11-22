Slušaj vest

Dušan Alimpijević sprema ozbiljno pojačanje za nastavak sezone!

Bešiktaš je postigao dogovor sa Redžijem Perijem, najboljim igračem Bosne iz Sarajeva, koji bi početkom januara trebalo da se preseli u Istanbul.

Vest o transferu prvi je objavio turski novinar Serkan Morova, a potom su je potvrdili i ugledni košarkaški portali "BasketNews" i "Eurohoops". Prema njihovim informacijama, 26-godišnji Amerikanac dogovorio je dolazak u Bešiktaš, ali se još razgovara o tome kada će se priključiti novom timu.

Perijev ugovor sa Bosnom sadrži izlaznu klauzulu koja mu omogućava da u januaru napusti sarajevski klub. Ipak, priča nije sasvim završena! Navodno, Bosna ne namerava da se tek tako odrekne svog najboljeg igrača i očekuje ozbiljno obeštećenje. Iz Sarajeva poručuju da postoje interesovanja, ali da konkretna ponuda još nije stigla.

Partizan i Zvezda ga merkali?!

Peri je tokom sezone privukao pažnju odličnim partijama u dresu Bosne, a njegovo ime ranije se povezivalo i sa Partizanom i Crvenom zvezdom. Ipak, ukoliko se transfer realizuje, karijeru će nastaviti kod Dušana Alimpijevića u Bešiktašu.

Amerikanac je ove sezone jedan od najvažnijih igrača sarajevskog tima. U Evrokupu prosečno beleži 16,4 poena i 6,6 skokova, dok je u ABA ligi još efikasniji – 18,8 poena i 8,4 skoka po utakmici.

Njegove partije nisu prošle nezapaženo ni u inostranstvu. „BasketNews“ ga opisuje kao jednog od zapaženijih igrača Evrokupa, a posebno izdvaja činjenicu da je u tri od poslednje četiri utakmice tog takmičenja postizao najmanje 20 poena. Protiv Rome je ubacio 25 poena, uz šest skokova i tri blokade.

1/4 Vidi galeriju Redži Peri Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Stein / imago sportfotodienst / Profimedia

Peri je 2020. godine izabran kao 57. pik na NBA draftu, a pravo na njega polagali su Los Anđeles Klipersi. Tokom NBA karijere nastupao je za Bruklin Netse, Portland Trejlblejzerse i Indijanu Pejserse, odigravši ukupno 36 utakmica u najjačoj ligi sveta.

Nakon toga nastupao je u Razvojnoj ligi, Kini i Portoriku, pre nego što je ove sezone prvi put stigao u Evropu i potpisao za Bosnu. Ubrzo je postao udarna igla sarajevskog sastava, a sada bi mogao da napravi novi veliki korak u karijeri.

Alimpijević bi njegovim dolaskom dobio ozbiljno pojačanje u reketu. Bešiktaš na pozicijama centra trenutno ima Venjena Gebrijela i Antu Žižića, dok je zbog povrede Madija Sisoka dodatno važno ojačati unutrašnju liniju. Metečan Birsen može da pokrije poziciju krilnog centra, ali nije klasično rešenje na mestu petice.

Sa druge strane, eventualni odlazak Perija bio bi veliki udarac za Bosnu, koja bi ostala bez svog najefikasnijeg igrača i jednog od glavnih oslonaca u borbi na dva fronta.