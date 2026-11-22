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Viktor Vembanjama odigrao je utakmicu za pamćenje!

Francuski košarkaški fenomen zatrpao je koš Nju Orleans Pelikansa sa čak 50 poena i predvodio San Antonio Sparse do ubedljive pobede od 114:91, ali je posle meča otkrio i jedan zanimljiv detalj - imao je posebnu motivaciju na tribinama!

Naime, među gledaocima u dvorani bila je čuvena glumica Selena Gomez, dugogodišnja navijačica San Antonija. Vembanjama ju je primetio, pa je posle utakmice uz osmeh priznao da je želeo da se pokaže pred njom.

- Naravno, morao sam da se pokažem pred Selenom - rekao je Francuz kroz smeh.

A imao je i čime da se pohvali! Vembanjama je za samo 32 minuta na parketu ubacio 50 poena, uz neverovatnih 19 skokova, pet blokada i četiri ukradene lopte. Iz igre je šutirao 20/29, a pogodio je i pet trojki iz 11 pokušaja.

Posebno impresivno bilo je prvo poluvreme, tokom kojeg je postigao čak 32 poena i uhvatio 13 lopti. Sam je tako ubacio više poena od čitave startne petorke Nju Orleansa, koja je na poluvremenu zajedno imala 26!

Francuz je do jubileja stigao trojkom u poslednjoj četvrtini, kojom je San Antonio poveo 108:82. Tada je već bilo jasno da Pelikansi nemaju odgovor za nezaustavljivog centra, koji je ubrzo napustio parket.

Ovo nije bila samo još jedna sjajna partija, već i istorijski podvig. Vembanjama je postao prvi igrač od sezone 1973/74. koji je na jednoj utakmici zabeležio najmanje 50 poena, 15 skokova, četiri ukradene lopte i pet blokada. Takođe, prvi je košarkaš od uvođenja trojke u NBA koji je na istom meču spojio 50 poena, pet blokada i pet pogođenih šuteva za tri poena.

Veliku podršku imao je i od saigrača Stefona Kasla, koji je dodao 19 poena, dok je na drugoj strani najefikasniji bio Džeremaja Firs sa 29. Džordan Pul ubacio je 25 poena za Pelikanse.

1/4 Vidi galeriju Finale Zapadne konferencije NBA lige, Vembanjama Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

San Antonio je tako stigao do 14. pobede u prvih 17 utakmica sezone, a Vembanjama je još jednom pokazao zbog čega se nalazi među glavnim kandidatima za MVP priznanje.