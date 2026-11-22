ŽELEO DA IMPRESIONIRA SELENU GOMEZ – I USPEO JE! Vembanjama spakovao 50 POENA, pa nasmejao sve izjavom! (VIDEO)
- Viktor Vembanjama je ubacio 50 poena i vodio San Antonio do pobede nad Nju Orleansom 114:91, uz 19 skokova, pet blokada i četiri ukradene lopte.
- Posle meča priznao je da mu je dodatna motivacija bila Selena Gomez, koja je pratila utakmicu sa tribina.
- Postao je prvi igrač od 1973/74. sa najmanje 50 poena, 15 skokova, četiri ukradene lopte i pet blokada na jednom meču.
Viktor Vembanjama odigrao je utakmicu za pamćenje!
Francuski košarkaški fenomen zatrpao je koš Nju Orleans Pelikansa sa čak 50 poena i predvodio San Antonio Sparse do ubedljive pobede od 114:91, ali je posle meča otkrio i jedan zanimljiv detalj - imao je posebnu motivaciju na tribinama!
Naime, među gledaocima u dvorani bila je čuvena glumica Selena Gomez, dugogodišnja navijačica San Antonija. Vembanjama ju je primetio, pa je posle utakmice uz osmeh priznao da je želeo da se pokaže pred njom.
- Naravno, morao sam da se pokažem pred Selenom - rekao je Francuz kroz smeh.
A imao je i čime da se pohvali! Vembanjama je za samo 32 minuta na parketu ubacio 50 poena, uz neverovatnih 19 skokova, pet blokada i četiri ukradene lopte. Iz igre je šutirao 20/29, a pogodio je i pet trojki iz 11 pokušaja.
Posebno impresivno bilo je prvo poluvreme, tokom kojeg je postigao čak 32 poena i uhvatio 13 lopti. Sam je tako ubacio više poena od čitave startne petorke Nju Orleansa, koja je na poluvremenu zajedno imala 26!
Francuz je do jubileja stigao trojkom u poslednjoj četvrtini, kojom je San Antonio poveo 108:82. Tada je već bilo jasno da Pelikansi nemaju odgovor za nezaustavljivog centra, koji je ubrzo napustio parket.
Ovo nije bila samo još jedna sjajna partija, već i istorijski podvig. Vembanjama je postao prvi igrač od sezone 1973/74. koji je na jednoj utakmici zabeležio najmanje 50 poena, 15 skokova, četiri ukradene lopte i pet blokada. Takođe, prvi je košarkaš od uvođenja trojke u NBA koji je na istom meču spojio 50 poena, pet blokada i pet pogođenih šuteva za tri poena.
Veliku podršku imao je i od saigrača Stefona Kasla, koji je dodao 19 poena, dok je na drugoj strani najefikasniji bio Džeremaja Firs sa 29. Džordan Pul ubacio je 25 poena za Pelikanse.
San Antonio je tako stigao do 14. pobede u prvih 17 utakmica sezone, a Vembanjama je još jednom pokazao zbog čega se nalazi među glavnim kandidatima za MVP priznanje.