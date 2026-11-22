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Panatinaikos je rutinski odradio posao protiv Marusija u osmom kolu grčkog prvenstva, ali je posle utakmice u centru pažnje bio Željko Obradović.

Iskusni srpski stručnjak nije krio zadovoljstvo zbog pobede, ali je posebnu pažnju posvetio trojici košarkaša čiji ga je potez iskreno oduševio.

Obradović je na konferenciji za medije otkrio da su Dinos Mitoglu, Panajotis Kalajcakis i Nikos Rogkavopulos, uprkos napornom putovanju, odmah otišli na trening. Upravo taj odnos prema obavezama ostavio je snažan utisak na trenera atinskog velikana.

"Juče su, odmah nakon putovanja, trojica igrača otišla na trening: Mitoglu, Kalajcakis i Rogkavopulos. To me je učinilo veoma ponosnim. Pre današnje utakmice rekao sam im: "Hvala vam, momci. Ovo mi je dalo dodatnu motivaciju"", poručio je Obradović.

Srpski stručnjak naglasio je da nije presudno to što pomenuti igrači nisu nastupili u Evroligi. Mnogo mu je važnije što su pokazali profesionalizam, radnu etiku i spremnost da iskoriste svaku priliku koja im se ukaže.

"Nije važno što nisu igrali u Evroligi. Najvažnije je da znaju da će danas imati priliku i da je upravo takav pristup ispravan", objasnio je trener Panatinaikosa.

Obradović je uveren da njegov tim ima prostora za veliki napredak i da će, uz predan rad, iz utakmice u utakmicu izgledati sve bolje.

1/7 Vidi galeriju Željko Obradović Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Harris Xanthopoulos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Pet utakmica za deset dana, umor stigao na naplatu

Govoreći o samom meču, Obradović je istakao da je zadovoljan ozbiljnošću koju su njegovi igrači pokazali protiv Marusija. Posebno je pohvalio odbranu i devet ukradenih lopti, što, kako je naglasio, nije česta pojava.

"Poštujemo Marusi. Odigrali smo ozbiljnu utakmicu, posle još dva zahtevna susreta. Igraju dobru košarku i imaju dobar raspored na terenu. Zadovoljan sam načinom na koji smo igrali. Imali smo devet ukradenih lopti, što ne viđamo često. Bili smo fokusirani", rekao je Obradović.

Raspored je, međutim, ozbiljno iscrpeo ekipu. Panatinaikos je odigrao čak pet utakmica za samo deset dana, pa je trener morao pažljivo da dozira opterećenje i sačuva najvažnije igrače za naredne izazove.

"Nekim igračima koji su nastupali u prethodnim utakmicama dali smo između 10 i 14 minuta. Bilo je veoma važno da pravilno raspodelimo minutažu i u tome smo uspeli", objasnio je srpski stručnjak.

Panatinaikos čeka novi evroligaški izazov

Panatinaikos se posle osam odigranih kola nalazi na trećem mestu grčkog prvenstva, sa učinkom od sedam pobeda i jednog poraza.

Atinski klub sada očekuje novi veliki izazov u Evroligi, pošto će u narednom meču gostovati Valensiji. Obradović će tako imati priliku da proveri koliko je njegova ekipa spremna za nastavak napornog rasporeda.