ZVEZDA - CIBONA: Crveno-beli u nedeljnom matineu jure novu pobedu u ABA ligi
Košarkaši Crvene zvezde u nedelju od 13 časova igraju meč ABA lige protiv Cibone.
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Pobeda u Barseloni
Zvezda u ovaj duel ulazi posle polovičnog učinka u duplom kolu Evrolige. Prvo su crveno-beli poraženi od Olimpije u Milanu, da bi posle toga u triler meču bili bolji od Barselone u gostima.
Međusobni dueli
Poslednju pobedu protiv Zvezde Cibona je ostvarila 2023. godine kada je u Zagrebu slavila sa 85:81. Crveno-beli su od tada vezali četiri trijumfa. Što se tiče mečeva u Beogradu, Zvezda ima čak 11 pobeda zaredom, a Cibona je poslednji put slavila još 2014. godine rezultatom 70:75.
Stanje na tabeli
Zvezda je trenutno prvoplasirana u A grupi ABA lige sa skorom 6-1, dok je Cibona na osmoj poziciji sa tri pobede i četiri poraza.