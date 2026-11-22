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Dejan Bodiroga je tokom karijere imao priliku da zaigra u NBA ligi, a 2002. godine na stolu je imao ozbiljne ponude Toronta i Hjustona. Ipak, NBA ponude nisu ga odvele preko Atlantika. Bodiroga je izabrao Barselonu, kojoj je pomogao da ostvari istorijski cilj - osvoji prvu titulu prvaka Evrope.

Iza tog transfera krije se i nesvakidašnja priča o Svetislavu Pešiću, koji je imao prilično originalan način da ga ubedi da dođe u Kataloniju. Legendarni trener nije se oslonio samo na telefonske razgovore i uobičajene pregovore, već je napravio potez koji je Bodirogi ostao u sećanju do danas.

Svetislav Pešić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Naime, Pešić mu je poslao faks od čak četiri strane, detaljno objašnjavajući zašto bi trebalo da prihvati ponudu Barselone. A ono što ovu anegdotu čini još zanimljivijom jeste činjenica da Dejan pismo i dalje čuva.

Kari nije odustajao, Bodiroga bio na odmoru

U tom trenutku Bodiroga je iza sebe imao izuzetno uspešan period u Panatinaikosu, a pred njim je bila važna odluka o nastavku karijere. Pešić je želeo da ga dovede u Barselonu i očigledno je bio spreman da uloži ozbiljan trud kako bi ga ubedio.

"Kari je usput imao taj momenat ubeđivanja, išao je na to da mi objasni "zašto Barselona". Poslao mi je taj faks sa četiri strane papira, na temu "zašto bi trebalo da odem tamo"", ispričao je svojevremeno za "Sportal" Bodiroga.

Međutim, Dejan u tom trenutku nije bio spreman da odmah preseče. Bio je na odmoru, a Pešić je morao da bude strpljiv i uporan.

"Ja sam, naravno, bio na odmoru, prva reakcija je bila još uvek: "Nisam bio spreman još za to". Onda krene jedan poziv, pa drugi, krenula je priča "zašto da dođem"", prisetio se slavni košarkaš.

1/20 Vidi galeriju Dejan Bodiroga nekad i sad Foto: Nemanja Nikolić, Starsport©, Dado Đilas

Jedan izazov posebno ga je privukao

Pešić je imao snažan argument kojim je pokušao da pridobije Bodirogu. Barselona, uprkos velikom imenu i bogatoj istoriji, do tada nikada nije osvojila Evroligu. Pred klubom je bio veliki cilj, a Fajnal-for je trebalo da bude održan upravo u Barseloni.

Bodirogu je privukla ideja da ponovo prihvati veliki izazov i pokuša da sa katalonskim velikanom stigne do evropskog trona.

"Jedna od stvari je bila to što Barsa nije nikad osvojila Evroligu. A mene stalno nosi nešto, nemaš često ni vremena da se raduješ. Završi se sezona, odmah ideš u reprezentaciju, odmah novi izazov. I onda počinje odmah nova sezona sa Barselonom gde treba osvojiti Evroligu, gde je Fajnal-for u Barseloni, gde treba osvojiti sve odmah. Odmah je veliki pritisak i ja kažem: "Hajde da odem tamo"", otkrio je Bodiroga.

Ispostavilo se da je odluka bila pun pogodak. Bodiroga i Pešić zajedno su stigli do istorijskog uspeha - Barselona je 2003. godine prvi put postala prvak Evrope.

Od svetskog zlata pravo na pripreme Barselone!

Koliko je Bodiroga bio posvećen košarci govori i podatak da gotovo nije imao vremena da proslavi svetsko zlato osvojeno sa reprezentacijom u Indijanapolisu 2002. godine.

Umesto dužeg odmora, čekao ga je novi početak i pripreme sa Barselonom. Kako je sam ispričao, uspeo je samo da obiđe roditelje, presvuče se i proslavi veliki uspeh dva-tri dana, a onda je morao da se priključi novom klubu.

"Imao sam vremena samo da odem da obiđem roditelje. Maltene, samo sam promenio stvari, spakovao se, proslavio titulu u dva-tri dana. Praktično posle tri dana sam već bio na pripremama sa Barselonom. Bez odmora", rekao je Dejan.

A Pešićevo pismo? Ni njega nije zaboravio. Naprotiv, Bodiroga je otkrio da ga i danas čuva, kao uspomenu na jedan poseban trenutak u karijeri.

"Čuvam pismo koje mi je slao za Barsu. Imam takve stvari. On je tom delu posvećen maksimalno, i ta priprema, svako pismo, šta i ko treba – svakodnevno se bavio svim detaljima", otkrio je Bodiroga.

Tako je faks od četiri strane postao deo jedne velike košarkaške priče. Pešić je dobio igrača kojeg je želeo, Bodiroga prihvatio novi izazov, a Barselona je 2003. godine stigla do svoje prve titule prvaka Evrope.