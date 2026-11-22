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Bogoljub Marković nastavlja da skreće pažnju na sebe preko Atlantika!

Mladi srpski košarkaš odigrao je sjajnu utakmicu u dresu Viskonsin Herda, razvojnog tima Milvoki Baksa, i još jednom pokazao zbog čega se od njega mnogo očekuje.

U porazu od Noblsvil Buma rezultatom 129:112, Marković je bio nadomak tripl-dabla. Meč je završio sa 22 poena, 12 skokova i sedam asistencija, a impresivnom učinku dodao je i četiri blokade! Za 34 minuta na parketu šutirao je 8/16 iz igre, pogodio dve trojke iz devet pokušaja i bio jedan od najzapaženijih pojedinaca u ekipi.

Posebno je impresivno što Marković nije bio samo napadačka opcija. Srpski košarkaš učestvovao je u organizaciji igre, razigravao saigrače i kontrolisao skok, dok je sa četiri blokade ostavio trag i u odbrani. Nedostajale su mu još tri asistencije da kompletira tripl-dabl i zaokruži veče za pamćenje.

Drugi uzastopni dabl-dabl

Ovo nije bila slučajna blistava partija. Marković je i u prethodnom nastupu protiv Vindi Siti Bulsa upisao dabl-dabl, sa 14 poena i 11 skokova, pa je protiv Noblsvila nastavio u istom ritmu. Zvanični sajt Viskonsin Herda istakao je da mu je ovo drugi uzastopni dabl-dabl učinak.

Ipak, individualno izdanje srpskog košarkaša nije bilo dovoljno da se izbegne poraz. Viskonsin je dugo bio u igri, na poluvremenu je rezultat bio 62:62, a u trećoj četvrtini imao je i pet poena prednosti. Međutim, Noblsvil je u završnici ubacio u višu brzinu, napravio seriju 20:4 i prelomio utakmicu.

Najefikasniji u redovima Herda bio je Kam Džouns sa 28 poena i osam asistencija, dok je Marković sa 22 poena bio odmah iza njega. Na drugoj strani, Kameron Hildret je predvodio pobednički tim sa 28 poena.

1/4 Vidi galeriju Bogoljub Marković Foto: Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia, William Purnell / Getty images / Profimedia, Geoff Stellfox / Getty images / Profimedia

Marković ima tek 21 godinu, a iza sebe već ostavlja ozbiljan trag. Posle pet sezona u Megi, gde je izrastao u jednog od najperspektivnijih igrača regiona, izabran je kao 47. pik na NBA draftu 2025. godine, a Milvoki mu je potom ukazao poverenje višegodišnjim ugovorom.

U sezoni 2025/26 osvojio je MVP priznanje ABA lige i nagradu za najboljeg mladog igrača, uz prosek od 18,3 poena, 9,1 skok i 2,5 asistencija. Bio je to učinak koji mu je otvorio vrata NBA lige, a sada pokušava da se izbori za svoje mesto u sistemu Baksa.

Dodatnu simboliku nosi i njegov NBA debi. Marković je prve poene u najjačoj ligi sveta postigao 28. oktobra 2026. protiv Hjuston Roketsa, kada je za pet minuta ubacio dva poena. Zanimljivo, Nikola Jokić je na isti datum, protiv istog rivala, debitovao u NBA ligi 2015. godine i takođe postigao dva poena.

Poređenja sa trostrukim MVP-jem NBA lige zbog stila igre i osećaja za košarku prate Markovića još od dana u Megi. Naravno, pred njim je dug put, ali ovakve partije u Razvojnoj ligi pokazuju da srpski talenat ima čime da skrene pažnju i u Americi.