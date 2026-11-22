Mega je deveta u grupi sa dve pobede i šest poraza, a Studentski centar je na 10. mestu sa skorom 1/7
Košarka
MEGA IZGUBILA OD FENJERAŠA: SC Derbi upisao prvu pobedu u ABA ligi
Slušaj vest
Košarkaši Mege poraženi su danas na svom terenu u Beogradu od Studentskog centra 85:93 (21:19, 20:19, 18:27, 26:28), u devetom kolu Grupe B regionalne ABA lige.
KK Mega - SC Derbi, ABA liga 22.11.2026 Foto: KK Mega / Ivica Veselinov
Vidi galeriju
Najefikasniji kod Mege bili su Pavle Bačko sa 20 i Andrej Lučić sa 16 poena.
Studentski centar su predvodili Džir Dejvis sa 20 poena, osam skokova i šest asistencija i Antonio Jordano sa 19 poena.
Mega je deveta u grupi sa dve pobede i šest poraza, a Studentski centar je na 10. mestu sa skorom 1/7.
U narednom kolu, Mega će gostovati Zadru, dok će Studentski centar gostovati Beču.
Reaguj
Komentariši