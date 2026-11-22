Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su ubedljiv trijumf protiv Cibone (115:88) u devetom kolu ABA lige, i to neposredno nakon napornog duplog kola u Evroligi. Šef stručnog štaba crveno-belih Ibon Navaro sumirao je utiske posle susreta, osvrnuvši se na pristup svojih izabranika, zdravstveni bilten i predstojeći reprezentativni prozor.

"Čestitam ekipi na pobedi, a posebno na izvanrednom pristupu utakmici. Bez treninga, bez odmora, način na koji smo pristupili utakmici, način na koji smo je počeli, uz energiju i koncentraciju, bio je neverovatan. Naravno, igrači koji su bili odmorniji doneli su nam tu energiju i fokus. U drugoj četvrtini smo, naravno, imali uspone i padove. Prestali smo da napadamo reket i da dobro delimo loptu. Mislim da se to nastavilo i na početku treće četvrtine, ali smo od otprilike petog minuta treće četvrtine ponovo pronašli energiju. Šegi (Ognjen Dobrić) je bio veoma važan da ponovo pokrene ekipu. Mislim da možemo da budemo veoma zadovoljni načinom na koji smo završili utakmicu, pre svega kada je reč o ozbiljnosti i kontroli velikih grešaka. Naravno, bilo je grešaka koje su posledica košarke, energije i umora, ali ne i koncentracije. To je za nas bila najbolja stvar na utakmici", rekao je Navaro.

Razlog izostanka Ebuke Izundua u nastavku

Ebuka Izundu proveo je na parketu nepuna dva minuta, pre nego što je posle jednog udarca uz pomoć saigrača napustio igru i do kraja se nije vraćao. Navaro je objasnio o čemu se radi.

1/15 Vidi galeriju Ebuka Izundu u dresu Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

"Dobio je udarac u predelu kuka, iznad opasne zone. Očekivali smo da odigra rotaciju od devet do deset minuta zbog opterećenja, a zatim da minutažu dobije Džonatan. Međutim, u tom trenutku smo videli da Džonatan ima dobar ritam, Semi nam je takođe pomogao na poziciji pet, zatim i Bojan, pa smo odlučili da Izundu odmori. Nismo želeli da ga, nakon što se ohladi, ponovo vraćamo u igru, jer bi to možda bilo opasno. To je jedini razlog."

Povratak Motlija i energija Monekea

Duel u regionalnom takmičenju doneo je i zapaženu partiju najzvučnijeg pojačanja crveno-belih Džonatana Motlija, koji je posle dužeg perioda pružio dobru igru.

"Ne samo zbog brojki, već i zbog osećaja koji ima na terenu, zbog samopouzdanja. Poslednjih osam do deset dana veoma naporno je individualno radio kako bi dostigao ovaj nivo forme. Mislim da je bilo sjajno i da je, kao i svi naši igrači, spreman da pomogne ekipi kad god je to potrebno."

Svoj doprinos dao je i Čima Moneke, koji je propustio prethodno duplo evroligaško kolo, pa je u ovaj meč ušao sa dodatnim motivom.

"Čima je sa ovom energijom, ovakvim stavom i pristupom jedan od najboljih igrača Evrolige. Kada je ovakav, on nije samo važan za nas, već je jedna od zvezda Evrolige. Samo moramo da mu pomognemo da ostane na tom nivou. To ne zavisi samo od njega, već i od nas. Svi moramo da mu pomognemo da bude ovakav kao danas. Njegov uticaj na početku utakmice bio je apsolutno sjajan."

1/18 Vidi galeriju Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

O reprezentativnim obavezama

Na pitanje o predstojećim obavezama igrača u nacionalnim timovima, španski stručnjak odgovorio je prilično direktno.

"Šta želite da uradim? Da li želite da srpske igrače odmorimo zbog reprezentacije ili šta želite da uradim? Možemo i igrače da pitamo šta oni žele - da li žele da igraju u utorak i četvrtak? Moramo da procenimo situaciju, ali ovo je teško. Ko plaća igrače? Prioritet je za nas utakmica u utorak. Posle toga ćemo ih, naravno, koristiti, a selektor reprezentacije Srbije će odlučiti koliko minuta mogu da igraju. Ali mi ne možemo da biramo igrače razmišljajući o reprezentaciji. To nije ozbiljno. Dakle, odlučićemo."

1/5 Vidi galeriju Ibon Navaro na večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Đurišić u ulozi organizatora igre

Publika je na ovom susretu imala priliku da vidi i Nikolu Đurišića na poziciji plejmejkera, što je Navaro prokomentarisao u kontekstu trenutne kadrovske situacije na bekovskim pozicijama.

"Ne, zapravo. Mislim da su oba naša plejmejkera veoma, veoma važni igrači i možda se osećaju neugodnije kada je ispred njih krupan igrač. Pored toga, Kris Džouns je bolestan. Planirali smo da ga odmorimo, ali danas je bio bolestan. Nikola je tokom karijere igrao na više pozicija, na jedinici, dvojci i trojci. Za njega je teže da igra na poziciji jedan jer nije navikao na to. Ali može da igra, može da vodi loptu. Ima sjajno telo, dodaje mnogo novih stvari svojoj igri. Zašto da ne? Mislim da je ovo bio dobar test za nas i za njega. Mislim da nam je bio veoma koristan", zaključio je Ibon Navaro.

BONUS VIDEO: