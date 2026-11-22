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Trener košarkaša Crvene zvezde Ibon Navaro izjavio je danas posle pobede protiv Cibone da je njegova ekipa imala neverovatan pristup utakmici bez treninga i odmora.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu ekipu Cibone rezultatom 115:88 u meču devetog kola grupe A ABA lige.

1/5 Vidi galeriju Ibon Navaro na večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Čestitam timu na pobedi i neverovatnom pristupu utakmici, bez treninga i odmora. Način kako smo otvorili meč je bio neverovatan. Naravno, igrači koji su bili sveži su nam dali energiju i fokus. U drugoj četvrtini je bilo uspona i padova, prestali smo da šutiramo dobro. Povratili smo energiju, Dobrić je bio važan da pokrene ekipu. Zadovoljni smo kako smo završili utakmicu u smislu ozbiljnosti i kako smo kontrolisali greške", rekao je Navaro na konferenciji za novinare.

On je naveo da je zadovoljan kako su Čima Moneke i Džonatan Motli odigrali.

"Motli radi naporno poslednjih deset dana individualno i bio je odličan. Moneke je imao dobru energiju, jedan je od najboljih igrača u Evroligi", izjavio je trener Crvene zvezde.

Na pitanje da li će srpski igrači biti na raspolaganju selektoru Alimpijeviću protiv Litvanije u četvrtak, Navaro je istakao da je prioritet da igraju u utorak protiv Virtusa u Evroligi.

"Šta hoćete da uradim? Da li da pustim Srbe da se odmaraju za reprezentaciju? Da li treba da pitamo igrače da li bi igrali u utorak ili četvrtak. To je teško. Ko plaća igrače? Zvezda. Prioritet je meč u utorak, naravno, nakon toga će selektor odlučiti koliko će oni igrati u četvrtak. Odlučićemo", poručio je Navaro.