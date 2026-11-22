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Košarkaši Budućnosti su savladlai Široki na svom terenu sa 92:86, u okviru 9. kola ABA lige.

Dvocifren je bio i Oleksandr Kovilar, koji je upisao 12 poena i sedam asistencija, dok je Džuvan Morgan imao 11 poena uz šest skokova i sedam asistencija.

Kod Širokog se istakao Kvana Luis sa 35 poena, tri skoka i šest asistencija, pratio ga je Karlo Žganec, koji je upisao dabl-dabl sa 20 poena i 14 skokova.

Budućnost je na drugom mestu A grupe ABA lige sa šest pobeda i dva poraza, dok je Široki na šestom mestu sa skorom 4-4.

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