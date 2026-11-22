Karlik Džons šepajući napustio teren tokom utakmice Partizana, izazvavši zabrinutost među navijačima. Srećom, ubrzo se vratio na parket.
samo da se on ne povredi
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Partizan je u 8. kolu ABA lige dočekao Dubai, a završnica treće četvrtine donela je trenutak koji je zabrinuo sve u crno-belom taboru.
Naime, Karlik Džons je u finišu treće deonice šepajući napustio teren, što je odmah izazvalo zabrinutost među navijačima Partizana.
Partizan - Dubai, ABA liga Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
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Ipak, usledilo je olakšanje, pošto se Amerikanac ubrzo vratio na parket. Iako za sada nema razloga za veći alarm, sam prizor nije bio nimalo prijatan za crno-bele.
Džons je jedan od ključnih igrača Partizana i pravi lider ekipe, pa je jasno koliko bi njegov eventualni duži izostanak predstavljao udarac za tim iz Humske.
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