samo da se on ne povredi

samo da se on ne povredi

Slušaj vest

Partizan je u 8. kolu ABA lige dočekao Dubai, a završnica treće četvrtine donela je trenutak koji je zabrinuo sve u crno-belom taboru.

Naime, Karlik Džons je u finišu treće deonice šepajući napustio teren, što je odmah izazvalo zabrinutost među navijačima Partizana.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Dubai, ABA liga Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Ipak, usledilo je olakšanje, pošto se Amerikanac ubrzo vratio na parket. Iako za sada nema razloga za veći alarm, sam prizor nije bio nimalo prijatan za crno-bele.

Džons je jedan od ključnih igrača Partizana i pravi lider ekipe, pa je jasno koliko bi njegov eventualni duži izostanak predstavljao udarac za tim iz Humske.

BONUS VIDEO: