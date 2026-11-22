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Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je večeras, posle pobede nad Dubaijem (78:76) u ABA ligi da je srećan zbog pobede i istakao da ga raduje što je produžio ugovor sa "crno-belima".

1/5 Vidi galeriju Partizan - Dubai, ABA liga Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

"Raduje me naravno činjenica da sam produžio ugovor sa Partizanom, srećna je i moja porodica. Srpski igrači mogu da igraju za reprezentaciju, isto kao i Pajola za reprezentaciju Italije, ali tek posle meča u Dubaiju", rekao je Penjaroja na početku konferencije za medije.

Rekao je i da je srećan zbog pobede nad Dubaijem, nakon koje oba kluba na vrhu tabele Grupe B imaju skor 7-1.

"Srećan sam zbog pobede protiv izuzetno jakog rivala, koji ima veliki roster i odličnog trenera. Morali smo da rasporedimo minutažu, ekipa je odigrala na visokom nivou, a posebno me raduje partija Marija Nakića koji je pokazao da će biti veliko pojačanje u nastavku sezone. Čudi me da je atmosfera ovoliko različita na utakmicama Evrolige i ABA lige, ali u svakom slučaju veliko hvala navijačima koji su došli da nam pomognu da stignemo do veoma dragocenog trijumfa", zaključio je Penjaroja.