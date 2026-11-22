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Filip Petrušev, košarkaš Dubaija, potvrdio je da će u predstojećem "prozoru" igrati za reprezentaciju Srbije.

Petrušev je posle poraza Dubaija od Partizana u ABA ligi razgovarao sa novinarima u beogradskoj Areni.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Dubai, ABA liga Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

"Ja sam navikao da se o meni dosta spekuliše i kao da su čekali da ne igram kako bi me povezali sa drugim klubovoma. Ovde sam u Dubaiju i igram sve više. Našao sam svoju ulogu i sve ide kako treba i imam svoj mir".

O utakmici protiv Partizana je rekao.

"Čudan je osećaj da ćemo u razmaku od nekoliko dana odigrati dva meča sa istom ekipom u dva različita takmičenja. Mislim da su zato ekipe ušle sa manjkom energije i mislim da se to osetilo u većini utakmice. Mislim da smo OK odigrali, ali su oni iskoristili naše greške tokom utakmice. Naročito kroz ofanzivne skokove i zato su pobedili. Mislim da to nismo kontrolisali kako treba".

Naveo je da je cilj Dubaija plasman na Fajnal-for.

"Mislim da je Fajnal-for cilj zato što se igra u Emiratima. Posle kad si tamo, svaka ekipa ima čemu da se nada. Fajnal-for je svima u glavi i nekako smo na to fokusirani, a posao će biti olakšan ukoliko regularni deo sezone završimo među prva četiri. Svi gledamo ka tome", naveo je on.