BULUT STVARA NASLEDNIKE: Treniraj 3x3 sa svetskim šampionom Dušanom Domovićem Bulutom

Kampovi će se održavati širom sveta, a prvi "Bulut Hoops" u Srbiji biće održan u Novom Sadu od 2. do 9. jula.

Vredan rad i posvećenost zajedno sa talentom odveli su Dušana Domovića Buluta sa ulica Novog Sada do svetske scene. Sa svojim timom Novi Sad Al Wahda, Bulut se već upisao u istoriju tog sporta i nema sumnje da će nastaviti da gradi svoje ime i slavu. Shvativši da će sve ono što zna i ume biti izgubljeno ukoliko to znanje ne prenese na druge, Dušan je odlučio da stvara nasleđe. U rodnom Novom Sadu je prošle godine otvorio teren za ulični basket "Bulut Court", takođe je pokrenuo i 3x3 turnir, a sada su na red došli i trening kampovi.

"Bulut Hoops" biće održan upravo na "Bulut Court" terenu, a tokom tih sedam dana naš proslavljeni basketaš će sa svojim timom ličnih trenera učesnike kampa podučavati identičnim metodama treninga koje koristi tim Novi Sad Al Wahda i koji su specifični za basket 3x3. Treninzi će se održavati pre i po podne, dok će večeri biti rezervisane za igranje basketa, takmičenja i druženje.

- Basket nije samo trening, već i slobodan duh, kreativnost, inicijativa i individualnost i za razliku od ostalih košarkaških kampova mi te osobine nećemo sputaviti kod učesnika, nego ćemo probati da ih pospešimo i razvijemo, baš kao i sve ostale veštine koje će im biti potrebne na terenu. Učesnici kampa će sigurno izaći spremniji za sve izazove koji ih čekaju kako na uličnom terenu, tako i van njega – kaže Bulut.

Starosna granica učesnika u kampu je 14 godina i najveći prioritet su mladi koji žele da postanu profesionalci u tom sportu, dakle, budući učesnici Svetske serije. Akcenat će biti na individualnom radu u malim grupama, kako bi se pažnja posvetila svakome pa je broj učesnika u kampu u Novom Sadu ograničen na 64. Kotizacija za učešće u kampu je 300 eura, a svako dete će dobiti opremu, majice i dres za trening i igru. Više informacija možete dobiti na mejl buluthoops@gmail.com ili putem sajta www.bulut3x3.basketball na kome ćete ubuduće moći da pratite sve novosti vezane za Buluta, njegov tim i 3x3 generalno.

Osim Novog Sada, Bulut Hoops kampovi biće održani i u Amanu u Jordanu od 12. do 14. aprila, u Amsterdamu u Holandiji od 17. do 19. jula i u Bukureštu u Rumuniji od 7. do 9. septembra.

Pogledajte tizer za Bulut Hoops: https://www.instagram.com/p/Bf5-ObzBUBY/

U nastavku pogledajte sedmodnevni plan i program Bulut Hoops kampa.

Dan 1

Šutiranje osnove i specifične vežbe

Vežba šutiranja i rad nogu: "Evropski način šutiranja"

Faza 1: 1 - 2 korak

Faza 2: Hop korak (jednotaktni naskok)

Faza 3: Naizmeničan 1 - 2 korak

Faza 4: Naizmeničan Hop korak

Principi odbrane i specifične vežbe za unapređenje odbrane

1. Stav, balans i kretanje u stavu

2. Kretanje u stavu i trčanje (Sprint)

3. Zatvaranje (Građenje) u odbrani

4. Saveti, Veštine i Specifične vežbe "Skok"

Osnove igre 1:1 ( odbrana i napad )



Dan 2

Specifične vežbe za unapređenje driblinga - Vođenje i Driblinzi:

Statički sa jednom i sa dve lopte

U kretanju sa jednom i sa dve lopte

Varijacije: Direktna promena, prednja promena, roling, zadnja promena, srednja promena, "Shake & Bake" (Jamal Crawford), "The Crossover & The Shammgod" Bulut.

*Takođe će se raditi kombinacije dvodelnih, trodelnih i četvorodelnih promena.

Vežba "Brze ruke" i kombinacija promena sa obilaskom oko barijera, sa poentiranjem na koš.

Igra 2:2

1. Saradnja dva igrača (odbrana i napad)

2. Pick & Roll (osnove)



Dan 3

Dodavanje i prijem

Dodavanja u parovima (statička i u kretnji)

Vežba dodavanja u 4 kolone

Dodavanje i šutiranje varijacije (bez i sa odbrambenim igračem)

"Give & Go" vežba

"The Back Door" vežba

Saveti, veštine i specifične vežbe 3:3

Pažnja na "Spacening" u odbrani i napadu

"Pick & Roll" sa stranom pomoći

Timski rad



Dan 4

Pivotiranje osnove i specifične vežbe:

Najbolji način upotrebe Pivota i vežbe Pivotiranja

Jednotaktni naskok i Pivot (Full Pivotential)

Pivotiranje nakon dvotaktnog naskoka

Igra na niskom postu:

Pozicioniranje i ofanzivne varijacije (mogućnosti)

"The Drop Step" i dvoručni (snažni) dribling

"The Spin Move": (Hakem Olayuwon & Pau Gasol - Signature Move)

"The Jump Hook & The Sky Hook"

Vežbe na srednjem i visokom postu



Dan 5

Rezime prethodna 4 dana:

Šutiranje, dribling, dodavanje, pivotiranje...

"Step Back" šutiranje, “Floater" šutiranje i kombinacije završetaka

Postavljanje i upotreba bloka

Timski odbrambeni koncept i timski ofanzivni koncept



Dan 6 i Dan 7

Igranje 3:3 i takmičenje



