MEGA NA BAHAMIMA GOST NAJTROFEJNIJEG UNIVERZITETA Milojević: Protiv Kentakija igramo po koledž pravilima

Ekspedicija Mege smeštena je u velelepnom Atlantis rizortu, turističkom kompleksu sa pet hotela u kojima radi sedam i po hiljada zaposlenih, a koji je ovih dana u poptunosti u znaku košarke.

Čak dve hiljade navijača Kentakija doputovalo je na Bahame gde će tim sa najviše pobeda u istoriji NCAA lige (2256) odigrati četiri prijateljske utakmice.

Centralni događaj na njihovoj turneji je upravo duel sa Mega Bemaxom.

- Uslovi ovde na Bahamima su stvarno izvanredni - kaže trener Mega Bemaxa Dejan Milojević i dodaje:

- Hotel je predivan. Nalazimo se bukvalno na rajskom ostrvu gde imate milion sadržaja. Koliko je ozbiljan rizort govori i podatak da su za potrebe ove turneje Univerziteta Kentaki jednu konferencijsku salu preuredili u košarkašku dvoranu koja će moći da primi oko dve hiljade gledalaca - ističe Milojević.

Uvertiru za duel sa Kentakijem Mega će imati protiv aktuelnog šampiona Južne Amerike i trostrukog uzastopnog prvaka Argentine, ekpe San Lorenca.

Taj meč je na programu u subotu, sat vremena iza ponoći, a Milojević naglašava da je reč o ekipi koja predstavlja spoj mladiih domaćih igrača i veoma iskusnih internacionalaca. Očekuje dobru utakmicu koja će biti generalna proba za meč sa Kentakijem.

- Imali smo problema sa vremenskom razlikom. Nije lako prilagoditi se, jer je razlika šest sati u odnosu na Srbiju. Iz tog razloga smo u Beogradu pokušali da se treninzima koji su počinjali u ponoć što bolje pripremimo. Otežavajuća oklonost biće i što se igra po koledž pravilima, ali svi smo veoma motivisani za ovaj duel. O važnosti koja se pridaje našoj utakmici sa Kentakijem najbolje govori podatak da će je ESPN direktno prenositi u udarnom terminu - rekao je Milojević i potom biranim rečima govorio o Univerzitetu Kentaki:

- Bez sumnje to je jedan od najboljih američkih Univerziteta koji je dao najviše košarkaša za NBA u istoriji. Počastvovani smo njihovim pozivom, naročito jer su nas najavili kao "evropski Kentaki", jer je Mega poslednjih godina imala veliki broj draftovanih igrača. Sjajna je stvar što smo dobili priliku da igramo sa Kentakijem, jer će to biti prilika da vidimo gde smo u odnosu na najbolje koledže u Americi i zaista jedva čekamo da utakmica počne. Za mene će biti izuzetan izazov da vodim ekipu protiv Džona Kaliparija, jednog od najboljih trenera na svetu. Sa pripremama smo počeli još 16. jula, mnogo ranije nego što je uobičajeno. Ali, svesno smo to uradili jer nemate šansu da tako često igrate protiv ekipe kakva je Kentaki. Nadam se da će publika, ali i moji igrači uživati - uživati.

Utakmica između Kentakija i Mega Bemaxa biće direktno prenošena na TV Arena sport.

Kurir sport

Foto: KK Mega

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir