SENZACIJA U UŽICU: Sloboda savladala favorizovani Dinamik pred punom halom kraj Đetinje!

Utakmica između Slobode i Dinamika privukla je oko 1200 gledalaca koji su pre početka utakmice pozdravili svog bivšeg igrača Kutlešića i trenera Đokića a na kraju utakmice su klicali svojim košarkašima za ostvarenu pobedu protiv favorita 88:80.

Sloboda je u ovu utakmicu ušla bez Simića, Trajkovića i Otaševića ali Lučić je tokom ove sezone navikao na probleme. Na drugoj strani Đokić u drugoj vrsti problema. Igranje u Aba 2 ligi i Košarkaškoj ligi Srbije uzima danak kroz preveliki broj utakmica, što smanjuje broj treninga pa forma oscilira iz utakmice u utakmicu, što se pokazalo i na večerašnjoj utakmici. Prva četvrtina je bila izjednačena u svakom smislu. Obe ekipe su nametnule brz ritam, bez mnogo faulova pa se rezultat menjao iz napada u napad.

Nijedna od dve ekipe nije imala veću prednost od dva poena a onda je Sloboda u poslednjem minutu došla do +5 i tu razliku je uspela da sačuva do kraja prevog perioda, 22:17. Druga četvrtina je je počela promašajima ali su igrači Slobode brzo smirili ruku, a na drugoj strani gosti se ne snalaze, pa Sloboda veoma brzo dolazi do veće prednosti. Lovet je predvodio ekipu preciznim šutem i dobrim rešenjima u napadu pa domaćin u 17. minutu ima +11 (40:29), a već u sledećem je bilo 42:29. Pokušavao je Đokić čestim izmenama da probudi svoje igrača ali mu to nije polazilo za rukom jer nije bilo raspoloženog igrača koji može da promeni tok utakmice. Na kraju prvog poluvremena Sloboda je imala +12, 44:32.

Treći period počinje sa četiri uzastopna poena gostiju a onda Rakićević pravi nasportski faul iz kog Sloboda dobija samo dva poena Loveta sa linije slobodnih bacanja a Stevanović i Rakićević sa dve trojke vraćaju Dinamik u igru 46:42. Usledio je period bez koševa na obe strane, a sve prekida Janković u 27.minutu sa linije slobodnih bacanja za 46:44. Sloboda nije uspevala ništa da pogodi a Ostojić sa dva poena pod košem donosi izjednačenje. Kutlešić krade loptu Čomagiću i Dinamik je fantastičnom serijom došao do prednosti 48:46. Marić sa linije Slobodnih bacanja vraća Slobodi prednost 50:48, a Stevanović trojkom Dinamik vodi na +1. Smenjivale su se u vođstvu ekipe u neizvesnoj trećoj četvrtini da bi Lovet trojkom digao navijače na noge a na sedišta ih je vratio takođe trojkom Rakićević. U finišu Hristov pogađa za tri poena za 62:61, na drugoj strani Kutlešić ne, pa je na kraju odlične treće četvrtine rezultat glasio 62:61.

Minut i po je trebalo da prođe u poslednjoj deonici kako bi videli prve koševe, Kadiri za Slobodu za 64:61 a Janković za Dinamik, koji sa 6 uzastopnih poena svoju ekipu dovodi na +3, 67:64. Posle tajmauta Lučića Sloboda poenima Loveta i Marića vraća prednost na svoju stranu, a potvrđuje je trojkom Hristov 72:69. Raspoloženi Stevanović istom merom uzvraća na drugoj strani. Lučić traži tajmaut i sledi serija Slobode 9:0 za 83:74. Brzim poenima Dinamik dolazi na -5, ali Hristov trojkom na 32 sekunde do kraja nagoveštava pobednika ove izuzetno kvalitetne utakmice. Ubrzo Rakićević pravi svoju drugu nesportsku grešku na ovoj utakmici, šalje Paunovića na liniju slobodnih bacanja, ovaj priliku ne porpušta i postavlja konačan rezultat utakmice 88:80. Tako je Sloboda je uspela da zasluženo dođe do izuzetno važne pobede koja ćemnogo značiti u nastavku prvenstva.

Kurir sport

Foto: KK Sloboda Užice

Kurir

Autor: Kurir