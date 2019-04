ŠOK! OGRAĐUJE SE OD SINA PLJUVAČA: Ministar policije CG neće da se meša u SKANDAL koji je napravio njegov sin Amar u Morači! (VIDEO)

Njegov sin Amar je, kako se videlo na snimcima, uoči utakmice u Podgorici ušao na teren i pljuvao Zvezdine igrače koji su se zagrevali.



- Povodom situacije u kojoj se našao moj sin, iako je on punoletan i sam snosi odgovornost za svoje postupke, želim da saopštim sledeće: Žao mi je, što je on navijačku strast, u jednom trenutku, iskazao na nesportski način. Ja to ne podržavam. Naprotiv - rekao je Nugodžić.

Kako je naveo, njegov sin je svestan da nije trebalo to da uradi i izvinio se.



- Iz ovoga treba da izvučemo pouku da sport treba da nas zbližava, a ne da nas svađa i razdvaja, a posebno ne nas u regionu, koji smo najbliži jedni drugima. Tome svi treba da damo svoj doprinos - poručio je crnogorski ministar.



Crvena zvezda je u finalnoj seriji plej-ofa savladala Budućnost 3:2, osvojila ABA ligu i obezbedila plasman u Evroligu, a Amar je pokušao da slaže da nije pravo incidente i pored toga što se sve jasno videlo na snimku.

Kurir sport

Kurir