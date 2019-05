TURČIN ŽESTOKO ISPROZIVAO JOKIĆA: Šta on misli, da će svaki put lagano da nam ubaci 35 poena?!

Portland je uspeo da savlada na gostovanju Denver i tako dođe do brejka i izjednačenja u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije NBA lige (1:1).

Srpski centar je u prvom meču razmontirao Portland. Bio je nerešiva enigma za Kantera i družinu, ubacio je čak 37 poena. U drugoj utakmici Blejzersi su uspeli da svedu Jokića na "samo" 16 poena.

"Mislio je da će ovo biti lagano, da će moći svaki put da nam ubaci po 35 poena. Međutim, mi smo ušli u ovaj duel baš snažno. Uostalom, ovo je plej-of, čoveče. Moraš da daš sve od sebe, da žrtvuješ sve što imaš", rekao je nakon meča Kanter.

Jedan incident obeležio je finiš te utakmice. Tori Kreg je polomio nos na meču, ali je nastavio da igra sa maskom, a Turčin ga je pred kraj meča ramenom udario u lice. Džamal Marej je skočio na Kantera jer je mislio da je turski centar namerno nasrnuo na njegovog saigrača. Međutim, Kanter za čitavu situaciju krivi Jokića:

"Ma, to je bila samo borba za poziciju tokom izvođenja slobodnog bacanja. I, onda me ovaj lik (Nikola Jokić) bukvalno izgura, gurnuo me je na njegovog saigrača. Tada sam ga i oborio. Oni krenu da napadaju mene, unose mi se u lice..".

