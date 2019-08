CIBOSI SVE JAČI: Šejn Gibson potpisao za Cibonu! (FOTO)

🔥[𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐒𝐇𝐀𝐍𝐄 𝐆𝐈𝐁𝐒𝐎𝐍]🔥 🌐 188 cm visoki Amerikanac može igrati na poziciji razigravača i bek šutera a potpisao je ugovor na godinu dana! 🗣Ivan Velić: ''Radi se o kvalitetnom igraču koji nam može pomoći. Dolazi s jako dobrim preporukama i nadam se da će se uklopiti u Cibonin sistem i biti pojačanje kakvo očekujem da bude" Više na ➡️ Link in Profile BIO #hejahejacibosi

