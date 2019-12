VAŽNA INFORMACIJA ZA GROBARE: Evo kada počinje prodaja ulaznica za meč Partizana i Cibone

Kako se naovdi u saopštenju na sajtu crno-belih, u prodaji će se naći ulaznice za nivo 200 po ceni od 600 dinara, kao i za parter koji košta 1.000 dinara.

Ulaznica standard 2 košta 800, standard 1 je 1.000 dinara, a superior 4.000. Ulaz u ložu košta 5.000 dinara.

Karte se mogu kupiti u poslovnici Tiketlajna na Novom Beogradu od 10 do 18 časova, u subotu od 10 do 16, a na dan utakmice u Beogradskoj areni od 16 časova do početka meča.

Košarkaški klasik regiona u 11. kolu ABA lige na programu je u nedelju od 20 časova u Beogradskoj areni.

Crno-beli imaju sedam pobeda i tri poraza, a tim iz Zagreba četiri pobede i šest poraza.

(Beta)

Kurir