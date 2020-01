MICIĆU PRIPAO SRPSKI OKRŠAJ: Pantinaikos posle produžetka iznenadio CSKA u Moskvi! BRUTALNA partija Nika Kalatesa

U timu Panatinaikosa najprecizniji bio je Dinos Mitoglu s 25 poena, Nik Kalates dodao je 22, dok je najefikasniji u ekipi iz Moskve bio Majk Džejms, koji je postigao 30 poena, a Danijel Haket dao je 24.

Prve dve deonice protekle su u smenjivanju vodjstva na obe strane, ali nijedna ekipa nije imala veću rezultatsku prednost od sedam poena.

Treći kvartal doneo je Panatinaikosu i vodjstvo od 11 poena, ali su domaći igrači uz dobar procenat šuta za tri poena uspeli da stignu do izjednačenja, a potom i prednosti u poslednjim minutima.

U istom ritmu nastavili su i u poslednjem periodu igre, te su održavali konstantu prednost od tri ili četiri poena sve do poslednjeg minuta, kada je grčki tim uspeo da dodje do novog izjednačenja pogotkom s distance. ; Usledio je produžetak, koji je Panatinaikos otvorio trojkom, te je uspeo da svoju prednost sačuva do samog kraja. ; Panatinaikos trenutno nalazi na šestoj poziciji na tabeli, dok je CSKA jedno mesto iznad.

U sledećem, 18. kolu Evrolige, Panatinaikos će gostovati ekipi Milana, dok će CSKA igrati protiv Bajerna u Minhenu.

Košarkaši Efesa pobedili su na svom terenu Himki s 101:82 (21:19, 26:24, 30:18, 24:21) u 17. kolu Evrolige.

Najefikasniji u Efesu bio je Tibor Plajs, koji je postigao 20 poena, dok je u Himkiju Džeremi Evans dao 15 poena. Srpski reprezentativac Stefan Jović postigao je deset poena, a Vasilije Micić 11.

Turski tim je vodio tokom većeg dela meča, dok je Himki u nekoliko navrata uspevao da stigne do izjednačenja i minimalne prednosti, ali ne i da pruži ozbiljniji otpor.

U trećoj četvrtini Efes je stigao do prednosti od 20 poena, posle čega su nastavili u istom ritmu i rutinski priveli utakmicu kraju.

Košarkaši Efesa trenutno se nalaze na prvom mestu, dok Himki zauzima desetu poziciju na tabeli elitnog takmičenja.

U sledećem, 18. kolu Evrolige Efes će gostovati ekipi Barselone, dok će Himki dočekati Zenit.

Kurir sport / Beta

Kurir