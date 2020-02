KOŠARKA U KOLICIMA U KRUŠEVCU: Nesvakidašnji sportski događaj u gradu pod Bagdalom!

U Hali sportova u Kruševcu odigrana je prva košarkaška utakmica u kolicima u cilju promocije ovog popularnog sporta kod osoba sa invaliditeto. U prijateljskoj utakmici svoje znanje i umeće odmerili su ekipe „Singidunuma“ iz Beograda i novoformirani tim „Nais“ iz Niša.

foto: Ž.M.

Ovaj jedinstveni sportski događaj u gradu pod Bagdalom pratili su Vlada Kuzmanovići i Mladen Pajević, predsednik i generalni sekretar Sporstkog saveza osoba sa invaliditetom Srbije i Dejan Ivanović, predsednik Sporstkog saveza u Kruševcu.

foto: Ž.M.

-Košarka u kolicima igra se punih 40 minuta i to je atraktivan sport, kao i brojni drugi i za to ga treba ozbiljno shvatit i podržati. Onaj ko želi taj može. Ljudi i sa teškim invaliditetom igraju košarku i čak atraktivno, U Kruševac smo došli na poziv Dejana Ivanovića, koji je odličnu organizovao ovu manifestaciju, i drago mi je što je publika došla da nas podrži. Mi kao nacija imamo gen za košarku, a to su potvrdili i ovi momci, istakao je Vlada Kuzmanović, predsednik Sporstkog saveza osoba sa invaliditetom Srbije.

Ž. M.

Kurir