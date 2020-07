VLADO ŠĆEPANOVIĆ ĆE BITI NOVI DULE VUJOŠEVIĆ! Ostoja Mijailović nahvalio novog trenera crno-belih!

Mijailović je u emisiji „60 minuta sa Vladom i Acom“ na Maxbet radiju izjavio da očekuje da će Šćepanović biti novi Duško Vujošević.

- Kada smo ostali bez Trinkijerija krenuli smo odmah u potragu za adekvatnim rešenjem. Meni je Šćepanović bio prva opcija. Znali smo da će se era Trinkijerija završiti u Partizanu u nekom trenutku. Želja je bila da dovedemo novog Duška Vujoševića, pravog partizanovca koji će biti uz nas na duže staze. To je Šćepanović. Bio je deo stručnog štaba, zna igrače, ukazana mu je prava čast. Iskreno verujemo u njega, u stručni štab i kompletnu ekipu. Uspeli smo da se konsolidujemo posle prekida sezone i nastavimo dalje u istom ritmu, izjavio je Mijailović.

Najveći deo ekipe iz prošle sezone je ostao na okupu.

Imali smo veliki napad na većinu naših igrača od strane drugih klubova. Svaka čast momcima koji su pokazali koliko vole Partizan. Laži su bile da smo u lošoj finansijskoj situaciji. Daleko od toga da nam je lako, ali uspeli smo da sačuvamo ekipu. Došao je Dangubić, pregovaramo sa Gordićem, nastavljamo tamo gde smo stali prošle sezone.

Partizan je pre dva dana dobio protivnike u Evrokupu.

– Ne postoji težak žreb jer smo mi Partizan i imamo najveće ambicije u Evrokupu. Imamo dobar raspored putovanja. Da li smo mogli bolje da prođemo? Mogli smo, ali mogli smo i lošije. Niko ne može sada da zna kako će izgledati košarka zbog korone. Sada je drugi talas pandemije, ponovo smo do određene mere poremećeni. Ne znamo da li će biti publike, u ovom moomentu je dosta nepoznanica. Ljudi moraju da znaju da je nama izuzetno bitan prihod od sezonskih i dnevnih karti. Moraćemo mnogo da se borimo ako ostanemo bez tog šrafa koji su navijači postali u sistemu finansija kluba.

Mijailović se dotakao i situacije oko Vladimira Androića i profesora Vladimira Koprivice.

– Postojala je opcija Androića, ali kada smo stali iza Šćepanovića bilo je potpuno normalno da on izabere sopstveni stručni štab. Mi ćemo stati iza njegovih odluka. Uvaženi profesor Koprivica je dolaskom puno učinio Partizanu. Zbog njega smo možda i najbolja atletska ekipa u Evropi. On će biti uz ekipu. Da li je to kao glavni kondicioni trener ili kao savetnik, to je manje bitno i stvar je interne komunikacije u klubu, zaključio je Mijailović.

