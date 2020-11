NA OVOM NIVOU NE SMEMO POKAZIVATI NEISKUSTVO: Obradovića posle Reala ovo boli

"Boli me samo to što gubimo u fazama kada se utakmica lomi, Himki je bio u jednoj fazi, Bajern sam kraj, sada početka treće četvrtine. Da bismo pobedjivali velike rivale, ne smemo da dozvolimo padove na takav način. Želimo da igramo dobro i organizovano, a ništa se od toga nije dogodilo. Pravili smo neiskusne greške, a ne smemo da pokazujemo neiskustvo na ovom nivou", rekao je Obradović posle utakmice u Beogradu.

Zvezda je izgubila od Real Madrida sa 73:67 u osmom kolu Evrolige.

Obradović je čestitao španskom klubu, uz reči da je protivnik na kraju zaslužio pobedu.

"Igrali smo naivno u drugom poluvremenu. Trebalo je da bude drugačije, da budemo strpljiviji", naveo je trener Crvene zvezde.

Novinari su ga pitali da li je umor uticao, s obzirom na to da je Zvezda pre dva dana igrala protiv Asvela u Francuskoj u zaostaloj utakmici.

"Umor kao deo igre uvek postoji i ti se boriš sa tim. Više je neiskustvo. Tačno se vide evroligaški igrači koji znaju kako se ponašaju u teškim trenucima, i mi koji gubimo lopte. Umor? Ne prihvatam to. Glavni igrači su sve vreme dobro trenerali i spremni su, osim Džonija O'Brajanta. Nisi ti umoran na početku treće četvrtine kada se stvarala razlika. Tu nam je falila nedisciplina", kazao je Obradović.

Upitan je i za sudijski kriterijum.

"Real je u grupi povlašćenih. Mi smo ekipa koja je 'anderdog'. Neke stvari su mogle da budu svirane. Da bi ti dali neke stvari, moraš to da zaslužiš reputacijom i igračkim statusom. Ne bih to previše komentarisao, više bih se fokusirao na to što mi nismo uradili", rekao je Obradović.

Zvezdu naredne nedelje čekaju dva evroligaška gostovanja, protiv Milana i Barselone.

Pre toga će Zvezda igrati u ABA ligi, a Obradović je istakao da je to takmičenje prioritet.

Kurir sport / Beta

