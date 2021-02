SLAVILI U POSLEDNJOJ SEKUNDI NAKON PRAVE DRAME: Mega srušila Mornar nakon velikog preokreta!

Košarkaši Mege su u utakmici 18. kola ABA lige u sjajnom i neverovatno uzbudljivom meču savladali Mornar sa 90:89 (25:24, 14:27, 22:16, 29:22). U utakmici koja je odigrana bez prisustva publike u Hali sportova Ranko Žeravica, Mega je gubila 15 razlike početkom poslednje četvrtine, činilo se da je meč izgubljen u poslednjem minutu, ali je posle promašenih slobodnih bacanja Mornara plej Mege Smit je polaganjem u poslednjoj sekundi doneo trijumf za veliko slavlje na terenu.

Najefikasniji u redovima Mege su bili Marko Simonović sa 23 poena i Filip Petrušev sa 19. U redovima Mornara su se istakli Marko Jeremić sa 28 poena i Derek Nidam sa 22.

Posle 18 odigranih kola ABA lige Mega Soccerbet ima 12 pobeda i 6 poraza dok Mornar ima skor 13-4 uz jedan meč manje. Mega naredno kolo igra tek 28. februara od 12 časova kada će dočekati Borac iz Čačka, a u međuvremenu je očekuje takmičenje na Kupu Radivoja Koraća u Novom Sadu gde će se u četvrtfinalu u četvrtak 11. februara od 15 časova igrati protiv Mladosti iz Zemuna

Mega je započela meč sa sledećom petorkom: Smit, Tepić, Kazalon, Simonović, Petrušev. Dobro otvaranje Mega koja poenima Petruševa i Simonovića vodi 5:0 posle dva i po minuta igre, ali je problem brza druga lična greška Simonovića. Mega je u narednih nekoliko napada slabije branila defanzivni skok pa je Mornar preuzeo vođstvo sredinom četvrtine 10:12. Petrušev pogađa trojku, a ubrzo zatim i flouter pod faulom pa Mega vodi 18:16. U kratkom periodu sudije su dosudile tehničku prvo Petruševu, a potom i treneru Mege, ali je Tepić sa trojkom i flouterom sačuvao prednost Mege, 25:24 na kraju prve četvtine.

Odličan je Matković na početku druge četvrtine gde u tri navrata efektno zakucava loptu za vođstvo Mege 31:30. Odlična obrana Mege se nastavila, Mornar je nekoliko minuta bio bez poena, ali osim koša iz ugla Simonovića, Mega ne uspeva da značajno uveća prednost. Seriju Mornara 0:5 prekida Simonović koji se pod faulom sjajno snašao u reketu za 36:35 na sredini druge četvrtine. Ipak, Jeremić sa tri nove trojke, ukupno šest od šest, donosi prednost gostima 38:46. Promašila je Mega nekoliko otvorenih šuteva pa Mornar uspeva da se odlepi na 38:51. U finišu četvrtine su igrači Mege povezali dobre odbrane, ali su propustili priliku da smanje razliku pa se na poluvreme otišlo sa 39:51.

Pogađa i sedmu trojku Jeremić iz isto toliko pokušaja za plus 15 za Mornar koju Tepić vraća već u sledećem napadu, da bio poenima Simonovića Mega prišla na sedam poena, 49:56. Ipak, Mornar serijom poena Nidama uspeva da vrati dvocifrenu prednost, 53:67 na tri i po minuta do kraja četvrtine. Usledila je sjajna sekvenca Mege u odbrani gde do kraja četvrtine nisu dopustili poen gostima pa je serijom 8:0 Mega prišla na šest poena pred poslednju četvrtinu 61:67.

Neverovatna borba Mege je viđena u poslednjoj četvrtini, svaki put kada bi ekipa Vladimira Jovanovića prišla na poen, dva zaostatka, Mornar bi pogađao težak šut a uz to su Tepiću i klupi Mege dosuđene i tehničke greške, posle koje je Mornar na 48 sekundi do kraja imao posed i plus 4, 82:86. Usledila je odlična odbrana Mege, Simonović pogađa oba bacanja posle nesportske Gebrielu, ali Tepić ne pogađa ulaz za izjednačenje. Usledila je penal završnica, Gordić pogađa jedno slobodno bacanje, Smit potom oba, da bi Gordić i Kazalon sa istog mesta bili precizni. Na šest sekundi do kraja, Gebriel je fauliran, promašuje oba slobodna bacanja da bi Smit polaganjem doneo veliku i zasluženu pobedu Megi

Mega Soccerbet: Mišković 1, Smit 11, Petrušev 19 (8 skokova), Tepić 11 (5 skokova, 5 asistencija), Kljajević, Momirov 3, Simonović 23 (7 skokova), Jovičić, Cerovina, Matković 8, Kazalon 14 (6 skokova), Langović.

Mornar: Gebriel 4, Nidam 22, Jeremić 28 (trojke 7-8), Gordić 13, Šehović 3, Smit 4, Lazić 3, Vujošević, Hamilton 10, Vranješ 2, Bjelica, Luković

