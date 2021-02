NIKOLU MORATE VOLETI: Trener Denvera otkrio šta mu je Jokić rekao usred meča VIDEO

U rekordu karijere Nikola je imao šut za dva 17/27, za tri poena 3/5 i bacanja 7/7. Dodao je i 12 asistencija uz 8 skokova, za 22. uzastopni dabl-dabl ove sezone.

Trener Denvera Majk Meloun je posle meča otkrio da mu je Jokić tražio da se vrati u igru.

- Možda vi to nećete shvatiti, ali više impresivno od tih 50 poena, 12 asistencija, osam skokova i 41 minut igre bio je njegov pristup igri, njegovo vođstvo. Znao je da nam fali ljudi, da su nam dva igrača iz startne postave odsutna, rekao mi je samo - hej, spreman sam da uđem, vrati me u igru - nije hteo da sedi, znao je koliko je koliko je ovaj meč bitan. Morate ga voleti zbog toga, jer on ne traži nikakve izgovore. Na kraju, sve o čemu je razmišljao na kraju je o izgubljenoj utakmici, ne o rekordu i 50 poena - rekao je između ostalog Meloun.

Kurir sport

Kurir