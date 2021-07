BOJAN BOGDANOVIĆ POSLE DEBAKLA: Ovo je još jedno veliko razočarenje!

Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović nije skrivao tugu i razočarenje što se hrvatska reprezentacija porazom od Neemačke oprostila od borbe za plasman na Olimpijske igre u Tokiju. Nije pomoglo ni 38 poena zvezde Jute.

"Bilo smo jako blizu, a mi smo tako stalno nekako jako blizu, ali ne uspevamo napraviti taj iskorak. Nedostajalo je ;uigranosti, dana provedenih zajedno. Roster je novi, ne poznajemo se dovoljno, ne poznajemo ko kako igra. To je bio najveći problem i glavni razlog zbog kog se nismo plasirali na Olimpijske igre," rekao je Bogdanović nakon utakmice, a prenosi Hina.

Hrvatska je izgubila od Nemačke sa 76:86 mada je osam minuta pre kraja imala 10 poena viška.

"Nismo dovoljno napadali reket. U zadnjoj četvrtini oni nisu praktično ni izašli iz bonusa. Mi smo se previše oslanjali na trojke, nismo napadali njihove igrače kada su preuzimali, stalno smo spuštali na Žižića…Možemo mi sada pričati i tražiti razl oge, ali očito je da nije bilo dobro ni dovoljno," dodao je on.

foto: Profimedia

Bogdanović je naglasio kako je ljut na sebe.

"Ljut sam na sebe prvenstveno. Možda sam mogao više razigrati saigrače u trenucima kada su me udvajali. Na kraju smo propustili neke napadačke skokove i tu je prelomljena utakmica. Ponavljam, dosta je neuigranosti, a to je posebno došlo do izražaja u završnici. Ovo je još jedno veliko razočarenje, ali moram zahvaliti publici koja nas je podržala i davala nam vetar u ledja."

Bogdanović je naglasio kako će se uvek odazivati pozivu u reprezentaciju.

"Do sledećeg olimpijskog ciklusa je dosta vremena, nadam se da ću biti dovoljno dobar, da igram za Hrvatsku. Uvek ću se odazivati. Jedini cilj u košarci mi je da osvojim medalju s reprezentacijom," poručio je na kraju.

