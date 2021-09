KO JE BIO BOBAN PETROVIĆ, LEGENDA PARTIZANA? Jelene mi moje... posle ovih reči nastao je haos zbog kog se digla cela Jugoslavija

Bobana navijači pamte po neobičnom šutu, levom rukom visoko iznad glave. Petrović je deseti najbolji strelac u istoriji Partizana, a u periodu od 1976. do 1985. godine za crno-bele je na 273 utakmice postigao 3.618 poena.

Petrović je sa Partizanom osvojio dve titule prvaka Jugoslavije, ima jedan kup Jugoslavije, kao i dva međunarodna trofeja - Kup Radivoja Koraća. Sa reprezentacijom je osvojio srebro na Evropskom prvenstvu 1981. godine i bronzu godinu dana kasnije na Svetskom prvenstvu.

Stariji ljubitelji košarke pamte ga i po nesvakidašnjoj situaciji koja se desila na utakmici Partizan - Olimpija. Njegov kum Peter Vilfan igrao je tada za Olimpiju, pa je došao na ideju da njih dvojica dodaju loptu jedan drugom.

Peter Vilfan je u jednom intervjuu opisao detalje anegdote koja je digla tadašnju Jugoslaviju na noge.

"To je bila druga utakmica polufinala plej-ofa. Mene je u Beogradu čuvao Boban Petrović, visok, brz, eksplozivan. Mi smo bili prijatelji dugi niz godina. Kada sam poveo jedan napad iz nekog razloga sam ga pitao, hoćeš li da mi vratiš loptu ako ti dam? On mi je odgovorio da hoće. Međutim, nisam mu dodao. Isto sam ga pitao i u sledećem napadu, pa i u trećem sam ga pitao, a on je odgovorio da hoće. Tada sam mu rekao, Jelene ti tvoje? To je njegova ćerka, ja sam bio u Beogradu na njenom rođenju. Kada je rekao, Jelene mi moje, ja sam mu dodao loptu. Nastala je potpuna zbrka u prepunoj dvorani u Beogradu. Njegovi saigrači su potrčali u kontru, moji igrači u odbranu, a nas dvojica smo ostali sami na tom delu terena. Režiser prenosa nije znao šta da radi. Niko nije znao šta se dešava. Sudije su svirale prekid, dugo su se dogovarale, i na kraju nam dale tehničke greške. Rekli su da smo omalovažavali igru".

