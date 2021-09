AMERIKANCI PITALI BOGDANOVIĆA ŠTA MISLI O ĐOKOVIĆU: Njegov odgovor će se dugo prepričavati (VIDEO)

Srpski košarkaš je odgovarao na brojna pitanja, a među njima se našlo i jedno koje se ticalo Novaka Đokovića.

Bogdanović je tokom US opena odlazio u Njujork kako bi bodrio najboljeg tenisera sveta, pa je američke novinare interesovalo što misli o Đokoviću.

Njegov odgovor bio je više od hvalospeva na račun sunarodnika, ujedno i poruka za sve sportiste.

- Mogu da kažem da smo prijatelji, čak i više od prijatelja. On je ispiracija i motivacija, način kako se nosi sa svime je neverovatan. Njegov način razmišljanja je oduvek bio da bude najveći teniser svih vremena. Nije govorio osvojiću još jedan Grend slem, već čak i kada nije imao nijedan Grend slem, težio je ka tome da bude najveći ikada, nije samo jurio Grend slem. To je nešto što mnogi sportisti mogu da nauče od njega, nevezano za to kojim sportom se bave, mentalitet je isti. Stvari koje je radio za svoje telo, način na koji se nosi sa svim oko njega, to je inspirativno. Odnos sa njim je više od prijateljstva - rekao je Bogdanović.

Kurir sport