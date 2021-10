VLADA JOVANOVIĆ POSLE UTAKMICE SA KRKOM: Zaslužena pobeda, još uvek nismo uspeli da pronađemo ritam!

Košarkaši Mega Basketa su u okviru 3. kola AdmiralBet ABA lige posle izuzetno uzbudljive utakmice i produžetka savladali Krku sa 73:72 (27:20, 16:16, 18:16, 13:18, 6:5).

Izabranici trenera Vladimira Jovanovića su do pobede u Hali sportova Ranko Žeravica došli pošto su u dodatnih pet minuta igre uspeli da nadoknade minus od pet poena i da u poslednjem napadu Krke odbrane pobedu.

Posle tri kola AdmiralBet ABA lige Mega Basket ima skor 2-1 dok Krka ima jednu pobedu i dva poraza. Mega će u narednom kolu AdmiralBet ABA lige gostovati u Čačku ekipi Borca.

Na pres konferenciji posle utakmice trener Mega Basketa Vladimir Jovanović je istakao da je njegova ekipa imala probleme sa dva segmenta u igri, skokom u napadu i promašenim penalima:

– Mlad smo tim, to je činjenično stanje i očigledno je da ne možemo da se do kraja iskontrolišemo što se tiče emocija, forme i svega ostalog. Posle onog dobrog prvog poluvremena u prošlom kolu, nismo uspeli da pronađemo pravi ritam, pre svega u napadu. Utakmica sa Krkom u prvom poluvremenu bila je dosta izjednačena, pre svega našim greškama. Oni su imali devet skokova u napadu, a mi smo promašili osam slobodnih bacanja. To im je omogućilo da budu i dalje u igri. Mora se reći i da su oni kvalitetno igrali, ali mi smo ih držali na malom broju poena. Takođe, uspeli smo da nametnemo igru ispod koša pre svega preko Balcerovskog, koji je uspeo njihove visoke igrače da ugura u probleme sa ličnim greškama, što je nama donekle olakšalo posao. Celu utakmicu smo imali problem sa dva segmenta u igri, to je skok u napadu, koji smo u drugom poluvremenu bolje iskontrolisali i to je jedan od razloga što smo dobili utakmicu, i promašeni penali. Morali smo da nađemo način kako da dobijemo utakmicu bez obzira na slabe procente šuta za tri poena i sa linije slobodnih bacanja i mislim da smo na kraju zasluženo pobedili. Što se tiče ekipe Krke i mog dragog prijatelja i kolege Dalibora Damjanovića, moram da kažem da ne bi bilo nezasluženo i da su oni slavili. Pružili su jako dobru partiju i ovo i prethodno kolo, a imali su i šut za pobedu. Moram da čestitam i mojim igračima na pruženoj igri, ali još jednom i mom prijatelju Daliboru, što Krka zaista ove godina izgleda ovako ozbiljno i konkurentno. Želim i njemu i ekipi Krke mnogo sreće u nastavku sezone. Moram na kraju da ovu utakmicu posvetim jednom mom dragom članu porodice koji je danas preminuo, koji će meni i mojoj familiji dosta nedostajati, izjavio je Jovanović.

Kurir sport