PARTIZAN U RUSIJI ODRADIO TRENING: Crno-beli spremni za derbi protiv Lokomotive, iznenađenje za Madara VIDEO

Košarkaši Partizana u 8. kolu Evrokupa će u Krasnodaru igrati protiv domaće Lokomotive Kubanj.

Utakmica počinje u 17:30 u sredu (19.30 po lokalnom vremenu) i biće to derbi ovog kola.

00:32 Partizan u Rusiji odradio trening: Crno-beli spremni za derbi protiv Lokomotive, iznenađenje za Madara

Parni valjak je večeras trenirao u Krasnodaru i završio pripreme za meč protiv tima koji u dosadašnjem toku takmičenja ima pet pobeda i dva poraza.

"Oni su promenili trenera posle poslednjeg kola u Evrokupu. Napravili smo skauting njihove utakmice u VTB ligi. Isti su igrači, ali naravno da je bilo nekih sitnih noviteta. Bavili smo se time, kao što se uvek bavimo svim mogućim detaljima za koje mislimo da su bitni i koji mogu da nam pomognu da odigramo dobru utakmicu i eventualno pobedimo. Igramo protiv tima koji ima izvanredne igrače na svim pozicijama. Napravljeni su sigurno tako da se bore za to da budu sledeće godine u Evroligi. Veliki je izazov pred nama, moramo da odigramo izvanrednu utakmicu ako mislimo da pobedimo protivnika", istakao je Obradović i dodao da se u tim vratio Kevin Panter, dok tim ima probleme sa povredama Kuruca i Trifunovića.

Bek crno-belih, Aleksa Avramović je pred duel sa ruskim timom izjavio:

"Utakmica protiv Lokomotive može odrediti naš put. Ako ostvarimo pobedu na njihovom terenu to će biti veliki korak ka prvom mestu u grupi, što dodatno olakšava stvari. Ako obezbedimo domaći teren tokom čitave nokaut faze imamo dobre šanse da se borimo za nešto veliko. Znamo da su sastavljeni od vrsnih individualaca, igraju brzu tranziciju, dobro u napadu. Mislim da je ključ u našoj odbrani i pristupu utakmici, da kroz defnazinve zadatke otvaramo kontranapad. To nam je nedostajalo u prethodne dve utkamice, igrali smo malo sporije i trudićemo se da to podignemo na viši nivo", istakao je Avramović.

Po završetku treninga na zajedničkoj večeri je priređeno iznenađenje za Jama Madara koji je napunio 21 godinu.

Kurir sport