ČOVIĆ: Otvorićemo Pandorinu kutiju! Prvi čovek Crvene zvezde najavio objavljivanje ugovora igrača

Prvi čovek Crvene zvezde Nebojša Čović najavio je da će klub u narednih 10 do 15 dana objaviti mnoge podatke, od toga kako se klub finansira, pa do okvira u kojima se kreću ugovori igrača.

"Primarni razlog je da otvorimo nešto što mnogi zovu Pandorinom kutijom. Zašto? Mi smo udruženje građana. Čijih građana? Pa građana ove države. Nismo privatni klub. Zašto bi ti ugovori bili tajna? Zašto bi to bio problem? Mi se kao klub svakako trudimo da trošimo onoliko koliko zaradimo. Dolazim iz sveta privrede i tamo ako trošiš više nego što zaradiš firma prestaje da postoji. Zašto je onda to problem?", pita se Čović u jutarnjem programu TV Prva.

Čović je nagovestio deo onoga što će biti objavljeno.

"Mi smo za poslednje četiri sezone za naknade igračima prosečno trošili 2.900.000 evra po sezoni. Naknade po sezoni za stručni štab u proseku su bile 598.000 evra. Prosek ukupnih naknada je bio 4.268.000 evra po sezoni. To je smešno. Jedan igrač u nekim klubovima u Evroligi košta toliko. Ukupno smo na naknade za četiri sezone potrošili 17.000.000 evra. To je otpilike jednogodišnji budžet za neki osrednji evroligaški klub... Za te četiri godine, počevši od sezone 2018/2019, kroz naš klub je prošlo 73 igrača, a većina, njih 19, bila je u platnom razredu od 150.000 do 200.000 evra po sezoni. Od države imamo 35 do 40 odsto budžeta. Najviše kroz sponzorski ugovor sa Telekomom, to je otprilike 1.000.000 evra godišnje. Međutim, Nilsen agencija, koja se između ostalog bavi proučavanjem uticaja tih sponzorskih ugovora na same sponzore, radila je istraživanje i utvrdili smo da Telekom Zvezdi da tih 1.000.000 evra, ali i da od Zvezde dobije 3.000.000".

Za kraj, Čović je najavio da će se Zvezda pojačati na centarskoj poziciji.

"Da, Zvezda će dovesti centra, ali onako kako stručni štab kaže i nije to nikakvo prebacivanje odgovornosti na stručni štab, već je takvo tržište. Na tržištu skoro da nema igrača".

Kurir sport