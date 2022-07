ZABRINJAVAJUĆE REČI PEŠIĆA: Sve se svodi na Zvezdu i Partizan, ako ne bude PROMENA u srpskoj košarci bićemo kao Hrvatska!

Dvorana Čair biće puna za poslednju utakmicu druge faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koja će se igrati u nedelju od 21 časova.

"Ovo je najlepša vest koju sam čuo od kako sam postao selektor, a to je rasprodata dvorana. Bili smo svedoci pre dva dana prepune dvorane u Rigi, svi pevaju, svi navijaju. Moram da priznam da sam im zavideo na tome. Kada smo igrali protiv Letonaca u Beogradu, bilo je 2.300 naših navijača. Raduje me što će sada dvorana u Nišu biti puna", rekao je selektor Pešić i onda se osvrnuo na brojne probleme:

"Utakmicu protiv Belgije spremamo najbolje što možemo. Nama je kontinuitet ekipe ugrožen. Važno je naglasiti da je kroz ekipu Srbije prošlo 23 igrača od Letonije u Beogradu do Letonije u Rigi. To je samo dokaz da nema nikakvog kontinuiteta. To je alarmanta situacija, kao što je alarmanta situacija gde se nalazi srpska košarka generalno. Stalno se priča o zlatnim medaljama iz 2001. i 2002. godine i posle toga nije bilo ništa. Bilo je sjajnih rezultata i posle iako ih možda mnogi ne priznaju, samo mi nije jasno zašto se ne priznaju. Mi smo na prvenstvu Evrope 2001. godine igrali u četvrtfinalu protiv Letonije i pobedili smo sa 114:78. Danas, 20 godina posle toga. Letonija je protivnik protiv koga moramo da damo maksimum da bismo ih pobedili. Košarka je globalan sport, svi napreduje. Nije ni čudo što smo ih pobedili 30 razlike, a sada se borimo da ih pobedimo sa jednim košem razlike. Ovi momci ovde su spremni da izginu za dres Srbije i da daju sve od sebe na parketu protiv Belgije.

Pešić je pohvalio Letoniju i Sloveniju, a upozorio je da bi Srbija mogla da prođe kao Hrvatska.

"Živimo u prošlosti. Ne računamo da se ostale zemlje razvijaju. Zvanični prvak Evrope je Slovenija. Oni su igrali i Olimpijske igre, bili su u polufinalu. Mi nismo bili prvaci Evrope, nismo bili na Olimpijskim igrama. Oni su počeli pripreme odavno. Naš glavni protivnik je Letonija koja je takođe počela sa pripremema 15. juna. Obezbedili su uslove da se trenira kao u neko moje vreme. Pogledajte samo primer Hrvatske. To je reprezentacija koja nije osvojila medalju od 1995. godine. Upozoravam, ako se ne promene stvari u srpskoj košarci, nećemo ni mi osvajati medalje. Neće biti ni četvrtfinala ni polufinala, da ne govorim o medaljama.Vodio sam tu čuvenu reprezentaciju Jugoslavije koja je osvojila zlato u Bormiju 1987, mi smo tada tokom sezone sa tim dečacima imali kontrolne treninge, tokom trajanja klupske sezone", rekao je Pešić i dodao:

"Kod nas sada kada se prave neki treninzi, polovina se ne pojavi. Tako nešto se ne dešava u Španiji ili Nemačkoj gde sam ja bio trener. Sve se to poprilično promenilo i sve se svelo na Partizan ili Zvezdu. Sve se svelo na Beograd. Svi sportovi su u Beogradu i sve važne stvari se dešavaju u Beogradu. Da se razumemo nije sve bilo med i mleko ranije oko reprezentacije. Bilo je problema, ali tada su ti problemi shvatani kao izazovi. Mi to sada nemamo. Mi na tome moramo da radimo, ja na tome radim, trudim se. Možda se to nekome ne sviđa, ali šta da radim. Radim kako znam, a mislim da znam puno kada je ova materija u pitanju. Mora da se zaboravi crveno-bela zastava ili crno-bela zastava. Mora sve da se spoji u srpski zastavu. Pričali smo mi kao Savez sa klubovima da nam pomognu oko svega, ja nisam protiv Partizana ili protiv Zvezde, ja navijam za sve njih da naprave velike rezultate. Očekujem od njih da u novembru i februaru da će nam dati igrače da pomognu reprezentaciji".

Kurir sport