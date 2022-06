NOVINAR ŠOKIRAO PEŠIĆA POSLE PORAZA OD LETONIJE Postavio je pitanje i dobio kratak odgovor: NE RAZUMEM šta me pitaš (VIDEO)

Iskusni košarkaški stručnjak je govorio o razlozima poraza "orlova" u Rigi.

"Prvo čestitke Letoniji, posebno na drugom poluvremenu utakmice. Igrali smo dve različite utakmice. U prvih 20 minuta smo kontrolisali igru, imali sve što smo želeli u napadu i u odbrani, samo je problem bio iskontrolisati ofanzivni skok Letonije. U drugom smo počeli da igramo neku drugu košarku, kao da smo želeli da dobijemo utakmicu odmah, bili smo bez strpljenja, bez discipline u napadu, nismo igrali kako smo želeli da igramo", rekao je Pešić i dodao:

"Tražili smo kontrolu igre, nismo je imali, i na kraju to je razlog što smo izgubili utakmicu. Pre svega, izgubili smo ritam utakmice, pa tako i samu utakmicu. Letonija, znate, ima mnogo talenta, posebno na spoljnim linijama, ali manje-više smo ih u prvom delu zaustavili na perimetru, obavili dobar posao na Bertansu i Lomašu, a u drugom nismo kontrolisali unutrašnju igru. Imali smo fizički problem, i problem koncentracije, jer nije bila na najboljem nivou. Nismo igrali kao u prvih 20 minuta".

A, nakon toga je usledila neobična situacija, kada je letonski novinar upitao Pešića kada je saznao da Miloš Teodosić neće putovati u Rigu.

"Ne razumem pitanje", odgovorio je zbunjeno Pešić.

Kada ste bili svesni da ne dolazi na ovaj "prozor"? - precizirao je Letonac.

"Znali smo od starta priprema da Teodosić ne može da igra, to nije ništa novo za nas, ali za vas - ne znam. Nije planirano da Teodosić igra ovu utakmicu", pojasnio je sagovorniku selektor.

Opisanu situaciju možete da pogledate na sledećem snimku, na vremenu 4:45.

Potom je još govorio o detaljima koji su prelomili meč.

"Nije bila velika razlika u skokovima, ali u 3/4 nismo bili na nivou da kontrolišemo unutrašnju igru i skok. Znali smo da su igrači Letonije agresivni, njih nekoliko, na 4 i 5 posebno u ofanzivi. Letonija je tim čija igra zavisi od perimetarske igre, znali smo da je kontrola šuta ključ, i posle toga da vidimo kako da iskontrolišemo ofanzivni skok. To nije bilo na nivou na kojem je moralo biti. Ne volim mnogo da pričam o Letoniji, jer sam selektor Srbije. Izgubili smo zbog loše kontrole ofanzivnog skoka rivala. Oni su igrali agresivno od starta. To smo i očekivali, nije to iznenađenje po nas. Pokazali smo u prvih 20 minuta da možemo to kontrolisati, uz disciplinu i ostale stvari. Veoma teško po mene je ovo, novi je tim, sedam dana smo zajedno, novi igrači, neki nisu igrali ove "prozore" do sada. Latonija je tim koji igra stalno, znaju se, znaju u svakom momentu šta hoće..."

Na pitanje novinara da li je pokušao da prilagodi igru Srbije niskoj postavi Letonije, Pešić je rekao:

"Ono što sam i rekao već. Imamo veliki respekt za Letonce, to se ne dovodi u pitanje, talentovan su tim, ali generalno, da budem iskren, ne ragujem na promene u igri protivnika. Imamo naš plan igre, adaptiramo se samo ponekad, analiziramo, ali imamo plan kako igramo. Problem je bio, nije ovo izgovor, da bi igrali i pobedili ovakav tim i to u gostima moramo igrati kao tim, sa više zajedništva. Nije lako, treba vremena da igrač razume šta želimo od njega, kakav stil gajimo, to je razlog što smo izgubili u 3/4 koncpet igre posebno u napadu", zaključio je Pešić.

Kurir sport