UŽIVO, LETONIJA - SRBIJA (18.30): Izuzetno važno i teško gostovanje za Pešićev tim

Srbija i Letonija su već obezbedila plasman u sledeći krug, ali utakmica u prestonici ove države je važna jer se bodovi prenose iz aktuelne u narednu rundu kvalifikacija.

Za Srbiju će u Letoniji igrati sledećih 12 košarkaša: Filip Petrušev, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Nemanja Bjelica, Vanja Marinković, Dušan Ristić, Dejan Todorović, Marko Jagodić Kuridža, Aleksa Uskoković, Ognjen Jaramaz, Aleksa Avramović, Boban Marjanović.

O važnosti meča je govorio i Svetislav Pešić, selektor reprezentacije Srbije.

"Treći prozor prve runde, tako ja nazivam, jer postoji dve runde. Ovo je sada treći prozor prve runde u kojoj su dve utakmice. Kada se završe ove dve utakmice, bez obzira što ćemo se Belgija, Letonija i mi kvalifikovati, mnogo je važno sa koliko bodova ćemo ući u narednu fazu. Dobro je što smo pobedili Slovačku, ali to se neće računati u drugoj rundi. Vrlo je važno da se zna da idemo u grupu sa Grčkom, Turskom i Velikom Britanijom. Grčka će biti prva jer je oba puta pobedila Tursku. Naša situacija, koliko god pokušavam da to pojasnim, izgleda da me svi slušaju, a ne čuju... imali smo najtežu grupu i u drugoj fazi ćemo imati najtežu", rekao je Pešić.

Srbija je u prvom okršaju s Letonijom jedva slomila otpor žilavog protivnika pobedivši rezultatom 101:100.

Iz te prve utakmice koja je odigrana u Beogradu, večeras protiv Letonije igraće samo četvorica košarkaša - Aleksa Avramović, Dušan Ristić, Nemanja Dangubić i Marko Jagodić-Kuridža koji je i prelomio meč pošto je u poslednjim sekundama pogodio slobodno bacanje za pobedu.

Nakon meča u Rigi, Srbiju čeka još jedan bitan meč, pošto će u Nišu 3. jula gost biti Belgija.

