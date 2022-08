BOGDANOVIĆ ORGANIZUJE ŠESTI PO REDU KAMP: Učim decu da vole košarku i uživaju u sportu, ali i da brinu o očuvanju životne sredine

Šesti po redu košarkaški kamp „Bogdan Bogdanović“ biće održan u petak i subotu, 26. i 27. avgusta, na terenima KK Partizan na Kalemegdanu u Beogradu. Ovogodišnji kamp čiji je slogan „Back to basics“, okupiće preko 150 talentovanih dečaka i devojčica uzrasta od 9 do 15 godina koji će imati priliku da uče o osnovama košarkaške igre. Istovremeno, moći će da kreiraju uspomene za ceo život koje će da ih ohrabre da nastave da treniraju i svakodnevno napreduju.

Polaznici će biti u prilici da uz jednog od naših najboljih igrača, unaprede svoje veštine koje će im biti neophodne kako na terenu, tako i van njega. Uz bogat i pažljivo osmišljen program, različite aktivnosti i odlično druženje, decu će posebno obradovati partner kampa, adidas, koji će svim učesnicima pokloniti novu i kvalitetnu sportsku opremu, uključujući lopte, majice, dresove i torbe.

foto: Boris Jovanović

„Sam naziv, „Back to basics“, ukazuje na to da smo se ove godine fokusirali na povratak osnovama košarkaške igre. Posebno ćemo se usmeriti na nekoliko glavnih elemenata – tehniku šuta, završni potez, tehniku vođenja i dodavanja lopte, kao i na igru 1:1. Veliku pažnju posvetićemo i fer-pleju, druženju i uživanju u samoj igri, jer verujem da su to važne lekcije za svakog mladog sportistu. Radujem se i što ću da provedem vreme sa decom na terenu jer znam koliko je meni značilo kada sam bio u tom uzrastu da dobijam savete od igrača na koje sam se ugledao” istakao je Bogdanović.

Kao i ranijih godina, BB kamp će i ovog puta imati humanitarni i edukativni karakter. Sva sredstva prikupljena od kotizacija biće usmerena na rekonstrukciju košarkaškog terena OŠ Pavle Savić u beogradskom naselju Mirijevo, koju pohađa više od 2.000 učenika. Pored toga, adidas će tokom kampa da organizuje dve obrazovne radionice. Prva će se baviti temom ekološke održivosti na kojoj će mladi igrači moći da se upoznaju sa važnošću reciklaže, sa potrebom da se smanji upotreba plastike, a učiće i o očuvanju životne sredine u čemu će im pomoći kapiteni adidas Runners Belgrade tima, Aleksa Jovanović i Biljana Cvijanović. Takođe, svi polaznici kampa imaće priliku da sa Bogdanom razgovaraju o pravilnoj upotrebi društvenih mreža, o prelomnim trenucima u karijeri i izazovima sa kojima se susretao, ali i da mu postave pitanja u sklopu Q&A dela radionice.

foto: Boris Jovanović

„Drago mi je što ćemo osim o košarci, da razgovaramo i o drugim temama, pre svega o ekologiji. Jako je bitno da kod dece podignemo svest da je potrebno da vode brigu o svom okruženju, da čuvamo prirodu i naš grad. Počev od školskog terena na kom provode vreme, preko prostora ispred zgrade, obala reka ili parkova. Jer, naša obaveza je da učimo najmlađe ne samo da budu vrhunski sportisti, već i kvalitetni ljudi“, dodao je Bogdan.

foto: Boris Jovanović

Besplatan ulaz na tribine biće omogućen svim ljubiteljima košarke koji će imati priliku da prate, navijaju i podrže aktivnosti polaznika kampa „Bogdan Bogdanović“ koji i ove godine sa ponosom podržava adidas, jedan od vodećih svetskih proizvođača sportske opreme.

Kurir sport