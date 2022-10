OBRADOVIĆ BESAN I RAZOČARAN POSLE JOŠ JEDNOG BOLNOG PORAZA: Izgubili smo svojim greškama, HVALA NAVIJAČIMA!

Nakon što je u prvom kolu Alba vodila tokom gotovo celog meča i pobedila crno-bele, srpski tim je potom igrao dobro protiv Baskonije i večeras Olimpije Milano, dugo vodio, pa izgubio.

Italijanska ekipa je slavila sa 80:75 a odmah nakon utakmice je trener Partizana Željko Obradović dao izjavu:

"Hvala ovim ljudima na prelepoj atmosferi koju su napravili. Utakmica je odlučena u trenutku kada smo vodili. Loša selekcija u napadu i izgubljene lopte. Pokušavam sve ds uradim kako bih ih radrmarao i objasnio šta znači koristiti faul kada nisi u bonusu. Dali su nam tri poena u finišu prvog poluvremena, a nismo bili u bonusu. Iskusan tim kao što je Milano nam je greške naplatio, to je tim koji je pravljen da ide na F4. Ovo nije naš maksimum, možemo da igramo bolje i pametnije", rekao je Obradović i nastavio:

"Pokušavam da sve ono što kažem timu uradim u svlačionici i na terenu. Ovde ću uvek da stojim ispred igrača. Ne radi se o jednom igraču već o timu. Bilo je dobrih i loših stvari. Ovo treba da zaboravimo i da se okrenemo meču protiv Virtusa. Tek smo na početku, radićemo i videti dokle možemo da dođemo. Impresioniran sam atmosferom na tribinama".

Ove večeri problem su bile izgubljene lopte, a nazire se problem u organizaciji igre gde je Obradović spomenuo da mu nedostaje Aleksa Avramović.

"U pripremnom periodu sam bio bez ijednog plejmejkera, Dante je bio na turneji u Španiji, imao probleme, čuvali ga, ali se povredio. Uvek smo imali jednog igrača, Madara sam pokušao da osvežim posle reprezentacije. obaveza. Počeli smo sezonu u situaciji u kakvoj smo počeli. Ovo što imam to su igrači kojima verujem".

Potom je upitan o mogućim pojačanjima, na šta je ljutito odgovorio:

"Ja od letos čitam po novinama ne znam koliko imena, ko to potura i stavlja ja nemam pojma. Nikad niko nije došao da mi predloži konkretno ime. Neko postavlja informacije iz ove iz one zemlje. Radim sa onim šta imam", odgovorio je Obradović i nastavio. "Glas ima povredu, tražimo rešenje u onome što imamo. Ta imena što su se pominjala i cifre...Bože me sačuvaj! Kažu Kampaco, pa jeste videli koliko su hteli da ga plate real i Fenerbahče. Prave priču kako Partizan ima pare".

Evroligašku sezonu Partizan nastavlja već u četvrtak kada od 20.30 časova igra protiv Virtusa takođe u Areni.

Kurir sport