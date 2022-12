JOKIĆ LUDO TRENIRA, ZATO JE I NAJBOLJI! Novi miljenik Delija delio svlačionicu sa DŽOKEROM, objasnio zbog čega je Srbin MVP!

Argentinac Fakundo Kampaco je postao odmah miljenik navijača Crvene zvezde. Ipak, on je posle uspešnog debija protiv Borca u ABA ligi, naglasio da mu je dvostruki uzastopni MVP igrač NBA lige Nikola Jokić mnogo pomogao u karijeri.

- Osećam se sjajno, drago mi je što sam ovde. Uzbuđen sam što sam počeo da igram za ovaj tim. Beograd je sjajan i crveno-bela porodica mi život čini lakim. Gradimo nešto veliko, imamo odličan tim i spremni smo da nastavimo u ovom ritmu - rekao je Kampaco i nastavio:

- Izuzetno sam napredovao uz Jokića. Jedan je od najboljih igrača na svetu, igra na visokom nivou i sve saigrače čini boljim. Malo ko to može da izvede. Luka Dončić i on. To je ludo. Na terenu i van njega je pobednik, uvek razmišlja kako da dobija utakmice, vrlo teško je naći takvog igrača.

Prvi angažman Kampacu u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu bio je upravo Denver, a preporuka su bile sjajne partije u madridskom Realu. Kasnije je krenuo put Dalasa, ali se tamo nije zadržao dugo, pa je povratak u Evropu bila neminovnost. Međutim, svlačionici je u Americi delio i sa Jokićem.

- Radi veoma naporno, svaki dan je u sali ili teretani. Pre utakmice, posle utakmice, na slobodan dan... To me je iznenadilo. Nisam pretpostavljao da toliko trenira, s ozbirom da mnogo vremena provodi na terenu, a on posle meča diže tegove kao lud, šutira. Ništa nije došlo samo od sebe kod njega, radi naporno kako bi igrao na tom nivou - otkrio je Fakundo Kampaco.

Kurir sport