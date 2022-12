OVO NIJE MOJ PARTIZAN! Obradović nakon pobede crno-belih otkrio šta ga strašno pogađa: NIKO NIJE GLUP

Trener PartizanaŽeljko Obradović govorio je na konferenciji za medije nakon pobede protiv Bajerna

"Važna pobeda, a tim je igrao hrabro i pre meča smo znali da će skok biti veoma važan segment jer su oni tim koji skače i šutira za tri poena veoma dobro. Igrali smo dobro, verujem u to i čestitam svom timu, pa, hajde da nastavimo priču", rekao je Obradović.

Partizan je opet pao u zadnjih pet minuta...

"Hvala na lepim rečima, ali nismo se opustili, to je košarka. Ne može sad to ja da nacrtam i mi pobedimo 20 razlike, igraj ljudi, bore se, vraćali su se sa neki neverovatnim šutevima za tri poena. Ofanzivni skok je bio taj faktor, bitno je bilo da menjamo odbranu jre su oni koristili greške i davali koševe iz ofanzivnog skoka, a to je sve košarka. Igrali smo pametno, osim Dantea na kraju, a i on je živo biće i shvatio je da je pogrešio i šta sad. Pogrešio je taj pas, ali ništa strašno. Ovo je pravi put, bitno je da ekipa ima ideju gde da napadamo. Košarka je nepredvidiva, a razlika od 15 poena treba da ti da mirnoću i da odigraš pametnije i bolje, ali nije ovo ni prvi ni poslednji put da je bilo tako. Oni su bili na 7 od 27 za tri, oni u proseku šutiraju 29 trojki, a i mi smo bili slabi 3 od 15 i manje-više nije bilo mnogo dobro. Skok u napadu je bio problem, čvrstina, pogledajmo Bongu koji je neverovatno visok za trojku. On je na kraju bio na našin glavnim kreatorima, pa su radili ono što rade svič sa peticom pa mi tražimo rešenje, a oni su izvandredna ekipa. Fali im Lučić, koji je sjajan, a njihova atletika je među najboljima u Evroligi i zato i idu na skok pa zato imaju 10 skokova sa samo dvojicom igrača. To treba da se radi, da se svi borimo i da gradimo. Na kraju smo neke skokove uspeli da osvojimo pa odbrambeni skok odluči meč i mi damo dva bacanja i rešimo utakmicu"

Obradović je upitan da li je ovo najkonstantniji meč Partizana s obzirom da su crno-beli vodili ceo meč

"Ajde uslovno rečeno 6 izgubljenih je dobar broj da je tako svaki meč ne bi bilo loše, a onda osvojene lopte ti fale pa je to neka kompenzacija. U Laktašima smo imali neke probleme i gubili lopte, a to je sve normalno u košarci. Desilo nam se i u Laktašima i večeras da na neke gluposti gubimo lopte i vraćamo protivnika u meč. To smo dopustili i ot je bitno za Bajern. Na kraju se dođe do toga da mi imamo dva poena i tri poena 65 šuteva, a oni 61 šut. Plus penali to kad se podeli isti broj poseda, a mi smo šutirali u boljem procentu i to je nešto što je važno. U košarci je sve važno, svaki detalj. Sad bismo mogli da analiziramo... Imali smo razliku od 15 poena i morali da budemo mirniji, jer tada ima šjasnu utakmicu u svojim rukama samo igraš na isti način i okej. Video se i umor kod nekih igrača, što je u ovom periodu normalno. Mi smo srećni da ovakav kalendar ispadne da igramo kod kuće u ovim praznicima, a moglo je da bude drugačije. Sve to treba da nam pomogne da treniramo malo bolje koliko god to zvučalo čudno, ali mi smo već u 12 ovde na treningu pa da vidimoi ove igrače koji su van tim da ih malo ujključimo i ove druge da malo odmorimo. Ja bih sa time bio zadovoljan, pa da vidimo da li je moguće"

Liga je jako izjednačena, a prva je trenutno Baskonija.

"Strašno izjednačeno, nikada nije bilo ovako i svako svakoga može da pobedi. Ja sad da se vratim to sa Baskonijom i kako smo morali da to dobijemo. Oni igraju sa mnogo samopouzdanja, imaju sjajne igrače koji mogu da igraju sve i svašta centri na popu kao Bajern večeras. Svi mogu da uživaju u kvalitetnim utakmicama, a mi smo večeras imali 18.000 ljudi u Areni i to nema niko u Evropi., Nadam se da će i sledeće godine isto da bude jer smo najgledaniji tim u Evropi i podrška nam mnogo znači. Moram das e vratim na neke stvari koje sam već rekao. Ako ćemo mi ovde da se međusobno prozivamo onda to nije Partizan. Nije moj Partizan. Nisam zato došao ovde, da slušam navijače Partizana koji imaj problem sa nekim ljudima. Ovo je Arena i ovde mora da se bodri tim. Ništa se nije promenilo otkako sam došao i žao mi je što se to ponavlja. Navijači Partizana shvataju protiv koga se mi borimo i nama treba jedinstvo, znamo ko su nam protivnici i sa svim vrlinama i manama koje imamo kada se ovo sve završi sešćemo svi sa navijačima partizana da vidimo šta treba da promenimo. Ako sam ja taj koji mora da se menja važi, ali ovo nije moj Partizan to me strašno pogađa. Ja vam tvrdim da svi koji smo deo Partizana dajemo naš maksimum i sada da li taj maksimu nekada nije dovoljan? Sigurno. Mi moramo da budemo jedinstveni. Niko nije glup i svi razumeju o čemu pričam niko nije glup. Ništa novo to nije za vas. Nema razloga da pričamo bajke ovde se rade ozbiljne stvari", rekao je Obradović.

