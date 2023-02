SIN NBA ASA JE POSTAO ŽENA! Šokantna ISPOVEST proslavljenog košarkaša - dečak je želeo da promeni pol, i u tome je uspeo!

U februaru 2020. godine proslavljeni NBA košarkaš Dvejn Vejd šokirao je svet izjavom da njegov sin želi da promeni pol.

Dečak je odlučio da se zove Zaja, a danas je 15-godišnja devojčica dobila papire o promeni pola, pa se sada vodi kao ženskom.

"Zion je došao kući i rekao je: 'Želim da pričam sa vama, želim da živim onako kako želim. Želim da me oslovljavate s ona i voleo bih da me zovete Zaja'", rekao je Vejd u emisiji 'The Ellen Show'.

Vejd je otkrio da su on i supruga Gabriela bez mnogo razmišljanja prihvatili odluku svog sina. Učinili su sve da mu pomognu da se izbori za svoj status u društvu.

"Ulogu i obaveze roditelja prihvatamo veoma ozbiljno. Naš posao je da saslušamo naše dete i da mu na najbolji način pomognemo. To ne menja ni ova situacija", dodao je proslavljeni košarkaš.

Supruga Dvejna Vejda, Gabriela, velika je podrška za Zaju. Tvrdi da je ponosna na nju.

"Ona je strastvena, puna ljubavi i ponosni smo na nju. Volite i poštujte vašu decu baš onakva kakva su", istakla je Gabriela.

