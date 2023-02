DIREKTOR EVROLIGE OTKRIO: Sina sam odveo na utakmicu Partizana! Od tada se potpuno promenio! VIDEO

Izvršni direktor Evrolige Maršal Glikman otkrio je da je njegov sin od skora redovni pratilac Evrolige.

Glikman je gostovao u pokastu koji vodi Kajl Hans, gde je ispričao kako se sjajno osećao dok je boravio u Beogradu.

Istakao je da je glavni grad Srbije košarkaški centar na nivou Njujorka i naglasio da njegov sin ne propušta evroligaške utakmice otkako je gledao Partizan.

Glikman je istakao da ga je predsednik Evrolige, proslavljeni srpski as Dejan Bodiroga "naterao" da dođe u Beograd, gde je, video da ne mora svaka odluka da bude vezana samo za pare.

"Naterao me je odmah posle Božića da sednem na avion i odem u Beograd. Sjajno smo se proveli u Srbiji. Imao sam priliku da osetim šta je to Beograd, i video sam na primeru Beograda da ne mora svaka odluka da bude vezana samo za pare. Beograd je košarkaški centar i to globalni centar. Možda na nivou Njujorka, svi u gradu obožavaju košarku. Stvarno sam se oduševio", istakao je Glikman.

Setio se i da je Bodirogu upoznao još dok je bio košarkaš Barselone.

"Dejan je sjajan. Upoznao sam ga dok je još igrao za Barselonu sa Šarasom, a Pešić je bio trener. Bio je neverovatan kao igrač, kao Leri Bird. Sve je mogao na terenu. Baš je dobro raditi sa njim. On dolazi sa Balkana, a to donosi određeni mentalitet i ima zanimljiv pogled na stvari", istakao je Glikman.

Ispričao je i kako su poseta Beogradu i odlazak na Partizanovu utakmicu uticali na njegovog sina.

"Verujte mi kada kažem, najviše slušam svog sina koji ima 22 godine i vidim šta ga zanima. Imao je poteškoća da prati Evroligu jer je navikao na NBA, ali onda sam ga odveo u Beograd na utakmicu Partizana. Posle toga je sve bilo jasno. Sada Evroligu prati svake nedelje", naglasio je Glikman.

Kurir sport