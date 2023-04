UŽIVO, PARTIZAN - PANATINAIKOS: Crno-beli žele POBEDOM u krcatoj Areni da završe regularni deo takmičenja!

Košarkaši Partizana već su ostvarili zacrtani cilj, a to je plasman među osam najboljih ekipa Evrolige.

Bez obzira na to, tim Željka Obradovića želi da pobedom završi regularni deo takmičenja, a večeras u beogradsku "Štark arenu". Taj meč je na programu večeras od 20 sati i 30 minuta!

Uživo,

Partizan - Panatinaikos: 20:30

Uoči meča:

- Navijači Partizana pripremili su spektakularnu koreografiju za večerašnju utakmicu!

foto: Kurir

Na konferenciji za medije pred večerašnju utakmicu, trener Partizana Željko Obradović rekao je da je njegov tim maksimalno pripremljen.

"Pripremali smo se kao i za svaku utakmicu do sada. Nama je važna utakmica i igraćemo sa željom da odigramo dobro i da pobedimo. Znamo da će dvorana ponovo biti puna, protiv tima koji po svemu onome kako izgleda tim koji imaju ne zaslužuje tu poziciju na tabeli. To je ono od čega moramo da krenemo, da ne razmišljamo na taj način već da ih prihvatimo kao najozbiljnijeg mogućeg protivnika. I tako smo se i spremali", poručio je Obradović.

foto: Starsport

Bek crno-belih Danilo Anđušić istakao je da je cilj njegove ekipe da pobedom završi regularni deo sezone.

"Verujem da je sigurno važna utakmica jer može da odluči na koga idemo u plej-ofu. Mislim da možemo da stignemo do pete pozicije, to ćemo saznati večeras. Želimo da završimo regularni deo sezone pobedom pred našim navijačima. Panatinaikos kao ekipa je odavno izgubila šanse za plej-of. Možda je to njima olakšavajuća okolnost, s obzirom da igraju bez ikakvog pritiska, znači da su samim tim opasniji. Svakako imaju sjajan tim i sjajna imena u timu bez obzira na njihovu poziciju na tabeli. Neće biti nimalo lako, ali verujem da možemo do pobede, da završimo na pravi način i da ovim ljudima pripredimo još jednom dobru košarku", istakao je Anđušić.

Partizan je plasman u TOP 8 Evrolige već obezbedio, a navijače Parnog valjka posebno zanima na koga će crno-beli ići u plej-ofu.

Partizan će za plasman na fajnal for Evrolige igrati protiv Reala ili Barselone!

Jučerašnja pobeda Zvezde značajno je povećala šanse Partizana za lakšim rivalom na putu do fajnal fora...

Ali, onda je Real sve "pokvario" porazom posle produžetka od Makabija. Da su kraljevi pobedili, crno-beli bi išli na Monako, ovako čeka ih daleko teži protivnik!

Kurir sport