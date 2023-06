MOJ NOVAC NEĆEŠ UZETI: Slavni NBA košarkaš OSTAVIO VERENICU NA DAN VENČANJA jer nije potpisala predbračni ugovor!

Stefon Džekson (46), nekadašnji NBA košarkaš, odlučio je da ostavi verenicu na dan venčanja jer nije potpisala predbračni ugovor.

Džekson kao milioner nije želeo da ga neka devojka prevari i uda se za njega zbog para.

Džekson je 1997. godine izabran kao drugi pik drafta, imao je iza sebe sasvim dobre ugovore i zaradio desetine miliona.

Kada je odlučio da oženi devojku sa kojom je bio duže u vezi, postavio joj je samo jedan uslov, da potpiše predbračni ugovor kao dokaz da se ne udaje za njega samo zbog novca. Stefon je dugo čekao da se to desi, a definitivno je tačku na vezu stavio na dan venčanja.

"Na venčanje je došlo svih 530 zvanica i ostalo nam je da potpišemo predbračni ugovor. U životu sam se pobrinuo za mnoge ljude, ali nikada ne bih dopustio jednoj ženi da kontroliše ono za šta sam naporno radio čitav svoj život. Niko od tih kučkinih sinova nije bio u dvorani sa mnom. Zato sam sebi obećao da će moja supruga morati da potpiše prebračni ugovor. Dogovorili smo se sve tri-četiri meseca pre venčanja i čekao sam da potpiše. Došli smo u Hjuston, ponavljao sam stalno da bi trebala što pre da potpiše. Govorila je da hoće. Nastavili smo s organizacijim venčanja, voleo sam je i planirao porodicu s njom. Na dan venčanja sam obukao odelo. Svi moji kumovi su bili tu i samo je trebalo da se liftom spustimo u prostorije gde se održavalo venčanje. Baka mi je došla u sobu i saopštila mi kako papir nije potisan i tu je sve bilo gotovo".

Džekson je istog trenutka odlučio sve da otkaže. Nije mu bilo bitno ni uloženih 400.000 dolara.

"Svi su bili u šoku kada sam saopštio da je venčanje otkazano. Plakao sam pola sata nakon toga i nisam mogao da verujem da će me na to naterati jedna žena i to zbog komada papira".

Nesuđena mlada se potom pojavila pred vratima. Uplakana je tražila papir da ga potpiše.

"Želela je da priča sa mnom, bila je u venčanici i sva u suzama. Zatražila je da potpiše papir. Ali, nisam ja od juče. Pomislio sam: 'Ti si, dušo, svoje odabrala. Tu me možeš tužiti da si potpis na ugovor stavila pod stresom", ispričao je Džekson u jednoj TV emisiji.

Kurir sport