PRIČALO SE DA ĆE ZVEZDA BITI IZBAČENA IZ ABA LIGE: Stigle nove informacije, evo šta se stvarno dogodilo u Zagrebu!

Nakon informacije da je održana izuzetno burna skupština ABA lige na kojoj je pokrenut zahtev za izbacivanje Crvene zvezde iz regionalnog takmičenja, sad stižu potpuno drugačije novosti.,

Na sednici u Zagrebu nije bilo ni reči o izbacivanju bilo kojeg kluba iz najkvalitetnijeg ranga regionalnog takmičenja, saznaje "HotSport"

Naime, kako je ABA liga kao organizacija u vlasništvu klubova učesnika, tema sednice uoči nove sezone bili su statuti klubova i većanje o društvenim ugovorima lige.

Svi učesnici takmičenja ujedno poseduju i udeo u vlasništvu istog. Po dosadašnjim pravilima, svaki tim koji ispadne u niži rang (ABA 2) gubi udeo vlasništva, dok njegovu ulogu preuzima šampion ABA 2 lige.

Na današnjem sastanku dogovoreno je da se klubovi izjasne do petka, do 23 časa i 59 minuta, o tome da li i dalje žele da učestvuju u vlasništvu takmičenja. Klubovi su u obavezi da do spomenutog termina dostave pisanu izjavu (zvaničan dokument) o saglanosti ili nesaglasnosti.

Nastavak sednice zakazan je za naredni ponedeljak, 24. juna takođe u Zagrebu.

Kurir sport / HotSport