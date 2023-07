MOĆNE REČI FAKUNDA KAMPACA: Argentinci ga pitali o Srbiji, njegov odgovor će da vas RASPAMETI!

Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde Meridianbet, Fakundo Kampaco, govorio je još jednom o boravku u Beogradu.

Plejmejker je nedavno ozvaničio povratak u Real Madrid, a za argentinski "Ole" govorio je o prethodnom periodu, ali i onome što ga očekuje u budućnosti.

- Fizički i psihički se osećam dobro, željan sam da ispunim ciljeve. Kada pričate o Realu, uvek govorite o titulama, o borbi za velike stvari. Ni sada nije drugačije. Nakon što sam tri godine bio u inostranstvu, nastavio sam da održavam vezu sa kolegama, mislim da će za adaptaciju biti najlakše. I uživaću u timu koji se bori za važne stvari - poručio je Kampaco.

Kada je reč o životu u Srbiji, odnosu sa navijačima i vremenu provedenom u klubu sa Malog Kalemegdana, poručio je sledeće:

- Bilo je neverovatno. Biti u sredini u kojoj se živi košarkaška istorija, videti kako žive za košarku, tu strast, to je bilo neverovatno. Imaju motivaciju na drugom nivou. Bilo je jako teško ostati miran tokom utakmica, kao da te to podiže na viši nivo. I zaista sam uživao, jer sam posle NBA, usred čudne sezone dobio poverenje, bio veoma srećan. Bilo je to sedam veoma intenzivnih meseci. Ekipa mi je mnogo pomogla u adaptaciji, ljudi su bili veoma ljubazni prema meni i prema Luki Vildozi takođe. Videti mnoge kako pevaju za Argentinu, ili videti argentinske zastave u nekoj dalekoj zemlji, koja nije imala Argentinca, bilo je zadovoljstvo.

Argentina neće igrati na predstojećem Svetskom prvenstvu.

- Sada smo u teškom trenutku, gledaćemo Svetsko prvenstvo iz svojih domova. Težak je trenutak, ima ljutnje, boli što se nismo kvalifikovali na Svetsko prvenstvo, ali moramo da pokušamo da taj bol i bes malo pretočimo u energiju za ono što sledi, barem da pokušamo da se kvalifikujemo za Olimpijske igre. Moramo da nastavimo da se borimo - zaključio je Fakundo Kampaco.