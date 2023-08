ŠENGELIJA KOMENTARISAO IZJAVU NEBOJŠE ČOVIĆA: Zvezda ga nije htela zbog politike, a evo šta kaže gruzijski košarkaš

Crvena zvezda je odustala od dovođenja Nikole Mirotića i Tornikea Šengelije, i to je saopšteno članovima skupštine kluba od strane predsednika kluba Nebojše Čovića.

Sada se prvi put o ovoj temi oglasio Šengelija koji je u intervjuu za "Basketnjuz" poručio da ne želi previše da polemiše o ponudama koje su prošle. On je prokomentarisao izjavu predsednika crveno-belih Nebojše Čovića i spekulacije da ima nameru da se bavi politikom u rodnoj Gruziji.

"Lično nisam video intervju gospodina Čovića na ovu temu i ne bih da komentarišem. Ako me pitate gde sam danas, mislim da sam daleko od bilo kakve političke karijere. Moj mentalitet je takav da želim da ostanem u košarci, da koristim svoje iskustvo, znanje i kontakte koje sam sakupio svih ovih godina kako bih pomogao mlađim generacijama i velikim organizacijama. To je moj osnovni cilj. Želim da pomognem mojoj zemlji na način na koji mogu, a za sada je moja snaga u sportu i to je pravac koji držim", poručio je Šengelija.

Kurir sport