HARDEN ODBIJA DA IGRA ZA FILADELFIJU: Predsednika kluba nazvao lažovom

Košarkaš Filadelfije Džejms Harden izjavio je danas da neće igrati za taj klub sve dok je u njemu predsednik Deril Mori, koga je nazvao lažovom.

Harden je na promotivnom događaju u Kini nazvao Morija lažovom i obećao je da neće igrati za tim sve dok se situacija u klubu ne promeni, preneo je Bličer riport (Bleacher report).

"Deril Mori je lažov i nikada neću biti deo organizacije u kojoj on radi. Reći ću to još jednom. Deril Mori je lažov i nikada neću biti deo organizacije u kojoj on radi", izjavio je Harden.

Filadelfija je odbila ponude za trejd Hardena i planiran je njegov povratak u trening kamp, naveo je I-Es-Pi-En (ESPN).

Igrač koji je 10 puta igrao na na Ol-staru, nezadovoljan je pošto je Mori odbio da mu ponudi višegodišnji maksimalni ugovor.

Na osnovu više izveštaja postojalo je uverenje da je Filadelfija nagovestila Hardenu, prvo kad je doveden u tim, a zatim kada je prošle godine potpisao novi ugovor, da mu predstoji unosniji višegodišnji ugovor.

Kako se navodi, Harden nije dobio maksimalni ugovor pošto nije prikazao maksimum u prethodne dve sezone. On je u Filadelfiji ;u proseku beležio 21 poen, uz 10,6 asistencija i 6,4 skoka po utakmici, što je znatno ispod njegovog prethodnog proseka u Hjustonu.

Mori je u neugodnoj situaciji s obzirom da je Hardenova vrednost za trejd opala.

Prema kolektivnom ugovoru Filadelfija može da zadrži svoja ugovorna prava ako Harden odbije da igra duže od 30 dana.

