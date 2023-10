VLADE ĐUROVIĆ ANALIZIRAO VEČITE RIVALE: Zvezda mora u plej-of, verujem u Željka Obradovića!

Vlade Đurović poznati košarkaški trener analizirao je početak nove sezone i nastaupe večitih rivala Crvene zvezde i Partizana.

Zvezda ima sve tri pobede, dok je Partizan dva puta ubdljivo trijumfovao u AdmiralBet ABA ligi, ali je u Tel Avivu protiv Makabija bio nemoćan.

''Ako pričamo o AdmiralBet ABA ligi, ništa novo, Zvezda i Partizan će biti prvi i drugi. Olimpija je mnogo slabija nego što je treebalo, Budućnost i Igokea bolji nego prošle godine, Borac je odlično startovao i sad je samo pitanje ko će ući u plej-of i koji će biti peti srpski tim koji će morati u onaj baraž...Meni je žao hrvatskih klubova, oni toliko tavore, toliko nema interesa, da je to neverovatno. Cibona je svetska veličina, ne evropska. A sad je pitanje da li će da opstanu i nisu sigurni da li će završiti sezonu zbog finansijskih razloga'', rekao je Đurović na TV K1 u emisiji ''Indirektno''.

foto: Petar Aleksić

Crvena zvezda?

''Dve utakmice vrlo ubedljive pobede, trojke padaju... Ja od Jaga očekujem mnogo. On toliku želju ima da oduševi publiku. Jeste on nizak, ali i Kampaco je nizak, pa je vrhunski igrač. Jago će biti dobar, mada mu je oštra konkurencija. Teodosić je stari lisac, kad mu ne ide šut, on kreira. Jago nije trebalo da nastavi da šutira, treba da budeš malo bezobrazan da bi šutirao 1/11, ali svaka čast i treneru Ivanoviću koji ga je držao u igri, što znači da i on veruje i njega.Ovaj Nejpir može da zameni Kampaca. Nije toliko atraktivan, ali je vrlo produktivan. Ne igra za sebe. Samo ovi visoki igrači treba da se razigraju.Tobi se malo smotao, ali je to igrač koji zna da igra. Bolji je napadač, nego odbrambeno. Zvezda će da škripi na centarskim pozicijama, ali je hemija u ekipi već napravljena i neverovatno je da se svi igrači već bodre. Veliki posao je Ivanović uradio, odličan početak, ali videćemo kad ne budu ulazile trojke. Mene brine što Zvezda više šutira trojke, nego dvojke. Nisam očekivao da će Zvezda da ima ovoliku posetu, navijači Zvezde pokušavaju da prate navijače Partizana koji imaju 16 hiljada sezonskih ulaznica'', objašnjava Đurović.

foto: @starsport

Partizan?

''Izgubio je dva dobra igrača na poziciji pleja - Madara i Egzuma. Doužer i Jaramaz to treba da nadoknade. Doužer mi se dopada, zna da kreira, ima atraktivne poteze i najvažnije je da ima šut. On još nije spreman, ali mislim da će biti dobro pojačanje.Što se tiče Kaminskog, on će u napadu biti bolji od Lesora, ali je Lesor je bio bolji u odbrani. Kaminski je malo mekan, ali nije ni pravi centar, on je više četvorka. Videćemo, ja i dalje verujem u Željka Obrdaovića, ali mislim da bi Zvezda morala sa ovim sastavom da uđe u plej-of Evrolige'', smatra Đurović.

Kurir sport