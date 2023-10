ŠTA LI ĆE DONČIĆ REĆI? Lukin prvi "učitelj" ne smatra da je Slovenac NAJBOLJI košarkaš na svetu - evo zbog čega tako misli!

Proslavljeni košarkaški trener Pablo Laso upitan je da li je njegov bivši igrač Luka Dončić najbolji na svetu, te je njegov odgovor mnoge iznenadio.

Iako su mnogi očekivali, Španac nije potvrdno odgovorio, ali je objasnio šta misli o toj temi:

foto: AP Photo/Emil T. Lippe

"Teško je biti najbolji igrač na svetu, jer na kraju sude o vama na osnovu toga da li vaš tim pobeđuje. Dakle, možete biti najbolji igrač na svetu i da ne pobedite u utakmici, jer ne igrate sami. To se u tenisu ne događa. Ovo je timski sport", kazao je Laso i potom dodao:

"Što se mog mišljenja o Luki tiče... Ne znam da li je najbolji igrač, ali jeste jedan od najboljih igrača i to govori veoma dobro o njemu i o načinu na koji se njegova karijera odvija prethodnih godina. I veoma sam srećan zbog toga što ga dobija omaž za to, što svi navijaju za njega, jer je to zaslužio i sjajan je igrač. Sve to dobija kada se vrati nazad u svoju zemlju, Sloveniju, ali istovremeno odrastao je u Madridu od kada je imao 13 godina i osećam se veoma srećno zbog njega. Mislim da gradi veliku karijeru, ali ne znam da li je najbolji igrač. Za mene je sada jedan od najboljih igrača na svetu. A da li je najbolji na svetu... Možemo da sedimo ovde i da pijemo pivo, a uz to da zauvek pričamo o tome ko je najbolji", dodao je španski stručnjak.

foto: Starsport©

Podsetimo, Laso je Dončića priključio prvom timu madriskog Reala još dok je Slovenac bio tinejdžer, i njih dvojica su osvojili Evroligu 2019. godine u prestonici Srbije.

