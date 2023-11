PARTIZAN DOČEKUJE IGOKEU Obradović: Da nastavimo u istom ritmu

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da njegova ekipa u predstojećem meču protiv Igokee želi da nastavi sa dosadašnjim dobrim igrama u ABA ligi i najavio da će Bruno Kaboklo biti u timu.

"Imali smo dva dana da pripremimo tu utakmicu. Sa velikim respektom čekamo naše prijatelje iz Igokee i sa željom da probamo da nastavimo sa igrama u istom ritmu kao što smo to do sada činili u ABA ligi. ;Bruno Kaboklo je odradio nekoliko treninga sa ekipom i biće u timu", rekao je Obradović, prenosi klub.

Košarkaši Partizana dočekuju sutra Igokeu, u utakmici sedmog kola ABA lige.

foto: Starsport

Partizan ovaj meč dočekuje kao prvi na tabeli regionalnog takmičenja sa pet pobeda i jednim porazom, dok je Igokea peta sa skorom 4/2.

Zamenik kapitena crno-belih Danilo Anđušić rekao je da njegova ekipa mora da bude potpuno fokusirana ako želi da upiše još jednu pobedu.

"Očekuje nas ABA liga nakon utakmice koju smo u Evroligi uspeli da pobedimo. To ne znači da treba da se opuštamo ni jednog trenutka već da maksimalno uđemo u meč. Stalno ponavljamo koliko su nam važne utakmice u ABA ligi i jednostavno svakoj moramo prići maksimalno motivisani", rekao je Anđušić.

"Oni su ekipa sa dosta iskusnih igrača, znaju da igraju, čvrsto igraju, jako, videli smo to i na Superkupu kada smo vodili 20 poena razlike pa su oni uspeli da se vrate u igru u poslednjoj četvrtini. Dakle moramo biti potpuno fokusirani kako bismo došli do još jedne pobede", dodao je on.

Utakmica je na programu sutra od 21.00 u Beogradskoj areni.

Pored takmičarskog, utakmica će imati i humanitarni karakter pošto će Partizan nastupiti u posebnim, crno-ljubičastim dresovima koji su posvećeni prevremeno rođenim bebama.

(Kurir sport)